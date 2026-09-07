Les femmes durant la guerre des Camisards, Tour de Môle, Sauve

Informations pratiques

Les femmes durant la guerre des Camisards Samedi 19 septembre, 18h00 Tour de Môle Gard

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

À travers cette conférence, l’historien Henri Mouysset met en lumière le rôle essentiel des femmes durant la guerre des Camisards. Prophétesses, pourvoyeuses de nourriture, de linge et de matériel, elles participèrent également aux combats aux côtés des insurgés. Cette intervention propose de redécouvrir la place de ces femmes cévenoles, longtemps restée dans l’ombre, au cœur de cet épisode majeur de l’histoire des Cévennes.

Tour de Môle Place de la Tour de Môle, 30610 Sauve Sauve 30610 Gard Occitanie La tour de Môle ou des Bermond, est une tour située à Sauve et faisant l’objet d’une inscription au titre des Monuments historiques en 2004. En son sein, le seul point d’eau du village en temps de siège qui faisait aussi office de tour de guet.

Il s’agit à l’origine d’une tour seigneuriale de la maison d’Anduze. Elle est récupérée par l’abbaye en 1243.

Les femmes durant la guerre des Camisards par Henri Mouysset, historien

©Musée du désert Mialet