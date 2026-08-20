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Visite guidée du temple en réalité virtuelle, Cassinomagus, Chassenon

samedi 19 septembre 2026 · Cassinomagus · Chassenon

Visite guidée du temple en réalité virtuelle, Cassinomagus, Chassenon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Cassinomagus
Adresse
Longeas, 16150 Chassenon
Ville
16150 Chassenon
Département
Charente
Tarif
Samedi et dimanche à 16h30. Durée : 1h. Réservation obligatoire. 10 personnes maximum par visite. Tarif : 5 € par personne.

Visite guidée du temple en réalité virtuelle 19 et 20 septembre Cassinomagus Charente

Samedi et dimanche à 16h30. Durée : 1h. Réservation obligatoire. 10 personnes maximum par visite. Tarif : 5 € par personne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Découvrez une expérience immersive inédite au cœur des vestiges du temple disparu. Grâce à un casque de réalité virtuelle, plongez dans le passé et redonnez vie à ce monument aujourd’hui disparu.

Visite guidée les samedi et dimanche à 16h30. Durée : 1h. Réservation obligatoire. 10 personnes maximum par visite. Tarif : 5 € par personne.

Cassinomagus Longeas, 16150 Chassenon Chassenon 16150 Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 89 32 21 http://www.cassinomagus.fr https://www.facebook.com/CassinomagusParcArcheologique/ [{« type »: « phone », « value »: « 0545893221 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.cassinomagus.fr/reservez »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cassinomagus.fr »}] Venez découvrir dans un écrin paysager de 25 hectares, les thermes gallo-romains les mieux conservés de France !

Les thermes sont au cœur d’un parc archéologique à visiter en famille : visites guidées, promenade dans un jardin antique, espace consacré aux jeux gallo-romains, initiation à l’archéologie, espace d’exposition, vestiges de l’aqueduc et du temple…
Visite guidée : le temple en réalité virtuelle

©pierre Holley

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