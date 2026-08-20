Visite guidée du temple en réalité virtuelle, Cassinomagus, Chassenon

Informations pratiques

Visite guidée du temple en réalité virtuelle 19 et 20 septembre Cassinomagus Charente

Samedi et dimanche à 16h30. Durée : 1h. Réservation obligatoire. 10 personnes maximum par visite. Tarif : 5 € par personne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Découvrez une expérience immersive inédite au cœur des vestiges du temple disparu. Grâce à un casque de réalité virtuelle, plongez dans le passé et redonnez vie à ce monument aujourd’hui disparu.

Visite guidée les samedi et dimanche à 16h30. Durée : 1h. Réservation obligatoire. 10 personnes maximum par visite. Tarif : 5 € par personne.

Cassinomagus Longeas, 16150 Chassenon Chassenon 16150 Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 89 32 21 http://www.cassinomagus.fr https://www.facebook.com/CassinomagusParcArcheologique/ [{« type »: « phone », « value »: « 0545893221 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.cassinomagus.fr/reservez »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cassinomagus.fr »}] Venez découvrir dans un écrin paysager de 25 hectares, les thermes gallo-romains les mieux conservés de France !

Les thermes sont au cœur d’un parc archéologique à visiter en famille : visites guidées, promenade dans un jardin antique, espace consacré aux jeux gallo-romains, initiation à l’archéologie, espace d’exposition, vestiges de l’aqueduc et du temple…

Visite guidée : le temple en réalité virtuelle

©pierre Holley