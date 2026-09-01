Visite guidée du temple protestant d’Agen Temple protestant Agen

Informations pratiques

Agen

Visite guidée du temple protestant d’Agen

Temple protestant 18 cours Victor Hugo Agen Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Visite accompagnée du lieu, suivie d’une brève présentation du culte protestant luthéro-réformé. 20 personnes maximum.

Après l’interdiction du culte protestant et la destruction du premier temple au XVIe et au XVIIe s, les protestants de l’agenais achètent en 1859 un terrain cours Victor Hugo et y inaugurent un nouveau temple le 14 décembre 1865.La façade est de style classique, avec quatre colonnes corinthiennes. Elle est surmontée d’un fronton triangulaire orné d’un bas-relief représentant une Bible ouverte, symbole traditionnel des Églises réformés, avec sur la page de gauche Sondez les Ecritures , et la page de droite La vérité vous rendra libre . Est gravé dans la pierre l’inscription culte protestant et la devise républicaine Liberté, Égalité, Fraternité. L’entrée composée d’un sas à trois portes est surmontée d’une tribune de bois. Une rosace et des vitraux latéraux transparents aux motifs géométriques apportent de la lumière. L’intérieur est sobre, les murs blancs sont sans décorations. .

Temple protestant 18 cours Victor Hugo Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 66 14 20

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English : Visite guidée du temple protestant d’Agen

Guided tour of the site, followed by a brief presentation on the Lutheran-Reformed Protestant faith. Maximum of 20 people.

L’événement Visite guidée du temple protestant d’Agen Agen a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Destination Agen