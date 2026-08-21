Visite guidée du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, Tribunal judiciaire, Chalon-sur-Saône

Informations pratiques

Visite guidée du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00, 16h00 Tribunal judiciaire Saône-et-Loire

Sur inscription auprès de l’Espace patrimoine du mardi 8 septembre à 10h au vendredi 18 septembre à 12h45.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite à deux voix par un guide-conférencier des Villes et Pays d’Art et d’Histoire et un membre du tribunal judiciaire pour découvrir cet édifice éclecltique mariant harmonieusement l’architecture du XIXe siècle et les rénovations du XXIe siècle. Ce sera également l’occasion de mieux connaître le fonctionnement de cette institution.

Edifié en 1842, le tribunal avec prisons attenantes, oeuvre de l’architecte départemental Eugène Piot, ne correpondait plus à la fin du XXe siècle aux besoins du Tribunal Judiciaire : il a donc fait l’objet d’une restructuration/extension, la maîtrise d’œuvre du projet étant confiée au cabinet d’architecture François Chochon et Laurent Pierre (2015).

Tribunal judiciaire 4 rue Émiland Menand, 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 03 85 93 15 98 »}]

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite à deux voix par un guide-conférencier des Villes et Pays d’Art et d’Histoire et un membre du tribunal judiciaire pour cet du…

© Émilie Gallay-Warwzyniak – ville de Chalon-sur-Saône