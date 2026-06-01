Visite guidée du Vieux Lyon : suivez votre guide costumée et redécouvrez le Vieux Lyon du XVe / Renaissance (traboules et cours intérieures), Cathédrale Saint-Jean-Baptiste, Lyon

Visite guidée du Vieux Lyon : suivez votre guide costumée et redécouvrez le Vieux Lyon du XVe / Renaissance (traboules et cours intérieures) 18 et 19 septembre Cathédrale Saint-Jean-Baptiste Rhône

Limité à 25 personnes, gratuit pour les enfants de 0-14 ans, Tarif préférentiel avec le code JEP30VLR (soit 15,4€ après l’utilisation du code), réservation obligatoire dès le 1er septembre sur le site www.racontemoilyon.fr / Onglet « visite guidée »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Suivez Dame Morel, issue d’une ancienne famille bourgeoise et traboulez à travers le Vieux Lyon du XVIe. Avec son architecture italienne, ses hôtels particuliers et ses cours intérieures ce quartier regorge d’histoire et d’anecdotes.

D’ailleurs, en parlant d’anecdotes, Dame Morel en connait quelques-unes concernant Henri IV et son passage à Lyon, ses noces avec Marie de Médicis, les fêtes d’entrées royales, l’hygiène, les guerres de religions et la venue des italiens négociants à Lyon.

Rendez-vous devant la cathédrale Saint Jean, Vieux Lyon

Cathédrale Saint-Jean-Baptiste Place Saint Jean, 69005 Lyon, France Lyon 69005 Lyon 5e Arrondissement Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33478814889 https://primatiale.fr https://www.instagram.com/raconte_moi_lyon Située au cœur du Vieux-Lyon, la Cathédrale Saint-Jean, appelée aussi Primatiale Saint-Jean (siège du primat des Gaules), est un édifice mélangeant les styles gothique et roman. Sa construction s’étend sur trois siècles, de 1175 à 1481.

L’une des particularités de l’édifice est de posséder une horloge astronomique. Réalisée à la du fin XIVe siècle, celle-ci indique la date, les positions de la lune, du soleil et des étoiles au-dessus de Lyon. Métro ligne D – Station Vieux-Lyon.

Suivez Dame Morel, issue d’une ancienne famille bourgeoise et traboulez à travers le Vieux Lyon du XVIe. Avec son architecture italienne, ses hôtels particuliers et ses cours intérieures ce quartier …

©Patrick Bafon Photography