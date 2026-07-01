Visite guidée du vieux village de Gassin, office de tourisme de Gassin, Gassin
samedi 19 septembre 2026 · office de tourisme de Gassin · Gassin
Informations pratiques
Visite guidée du vieux village de Gassin Samedi 19 septembre, 16h00 office de tourisme de Gassin Var
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Visite commentée du vieux village au travers les ruelles avec passage à l’Androuno, la rue la plus étroite du Monde.
office de tourisme de Gassin 20 place Léon Martel, Gassin, 830580 Gassin 83580 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 98 11 56 51 http://gassin.eu Une guide vous présentera le vieux village médiéval et la rue la plus étroite du Monde. Parkings gratuits.
Visite commentée du vieux village au travers les ruelles avec passage à l’Androuno, la rue la plus étroite du Monde.
©festivités Gassin
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