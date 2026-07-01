Visite guidée du vieux village de Gassin, office de tourisme de Gassin, Gassin

Informations pratiques

Visite guidée du vieux village de Gassin Samedi 19 septembre, 16h00 office de tourisme de Gassin Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Visite commentée du vieux village au travers les ruelles avec passage à l’Androuno, la rue la plus étroite du Monde.

office de tourisme de Gassin 20 place Léon Martel, Gassin, 830580 Gassin 83580 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 98 11 56 51 http://gassin.eu Une guide vous présentera le vieux village médiéval et la rue la plus étroite du Monde. Parkings gratuits.

Visite commentée du vieux village au travers les ruelles avec passage à l’Androuno, la rue la plus étroite du Monde.

©festivités Gassin