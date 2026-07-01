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Visite guidée du vieux village de Gassin, office de tourisme de Gassin, Gassin

dimanche 20 septembre 2026 · office de tourisme de Gassin · Gassin

Visite guidée du vieux village de Gassin, office de tourisme de Gassin, Gassin

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
office de tourisme de Gassin
Adresse
20 place Léon Martel, Gassin, 830580
Ville
83580 Gassin
Département
Var

Visite guidée du vieux village de Gassin Dimanche 20 septembre, 10h00 office de tourisme de Gassin Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

L’office de tourisme de Gassin vous invite pour une visite guidée du vieux village à la découverte de son histoire et de quelques anecdotes.

office de tourisme de Gassin 20 place Léon Martel, Gassin, 830580 Gassin 83580 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 98 11 56 51 http://gassin.eu Une guide vous présentera le vieux village médiéval et la rue la plus étroite du Monde. Parkings gratuits.
L’office de tourisme de Gassin vous invite pour une visite guidée du vieux village à la découverte de son histoire et de quelques anecdotes.

©festivitesgassin

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