Visite guidée du vieux village de Gassin, office de tourisme de Gassin, Gassin
dimanche 20 septembre 2026 · office de tourisme de Gassin · Gassin
Informations pratiques
Visite guidée du vieux village de Gassin Dimanche 20 septembre, 10h00 office de tourisme de Gassin Var
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00
L’office de tourisme de Gassin vous invite pour une visite guidée du vieux village à la découverte de son histoire et de quelques anecdotes.
office de tourisme de Gassin 20 place Léon Martel, Gassin, 830580 Gassin 83580 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 98 11 56 51 http://gassin.eu Une guide vous présentera le vieux village médiéval et la rue la plus étroite du Monde. Parkings gratuits.
L’office de tourisme de Gassin vous invite pour une visite guidée du vieux village à la découverte de son histoire et de quelques anecdotes.
©festivitesgassin
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