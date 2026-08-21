Visite Guidée du village : « 70 ans d’art contemporain », Village de Coaraze, Coaraze

Informations pratiques

Visite Guidée du village : « 70 ans d’art contemporain » Dimanche 20 septembre, 10h00 Village de Coaraze Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Partez à la découverte de Coaraze, l’un des Plus Beaux Villages de France.

Au départ de la Chapelle Bleue, cette visite vous dévoilera les richesses du patrimoine coarazien : l’histoire de la chapelle, les célèbres cadrans solaires qui ont fait la renommée du village, ainsi que les ruelles et leurs anecdotes.

Au fil de la promenade, revivez les grands événements qui ont marqué Coaraze et découvrez les personnalités qui ont contribué à son rayonnement, parmi lesquelles Jean Cocteau, Suzy Solidor, Ben, Pierre Pinoncelli, Gilbert Pagès ou encore les frères Pelhon.

Une immersion dans l’histoire, l’art et l’identité de ce village surnommé le Village du Soleil, guidée par Alain de l’association Li Luèrnas.

Village de Coaraze Chapelle Bleue 06390 Coaraze Coaraze 06390 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 93 79 37 47 https://coaraze.fr Découvrez Coaraze, village perché classé parmi Les Plus Beaux Villages de France, labellisé Village en Poésie, Òc per l’occitan et plus récemment Commune à découvrir. Ce village au riche passé offre un patrimoine artistique et historique exceptionnel. Au programme de cette visite commentée : La Chapelle Bleue et ses fresques en camaïeu de bleu signées Angelo Ponce de Léon Le Camin vielh de Niça, ancien chemin historique L’église Saint-Jean-Baptiste (XI-XIXe siècle), classée Monument Historique Les célèbres cadrans solaires, véritables œuvres d’art monumentales, qui participent à la renommée du village Le cœur “médiéval” de Coaraze : ses ruelles étroites, passages voûtés et panoramas sur la vallée du Paillon Durée : environ 2h

Départ : Chapelle bleue

Inscription obligatoire

Partez à la découverte de Coaraze, l’un des Plus Beaux Villages de France.

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