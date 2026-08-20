Lavoirs, la force des femmes au fil de l’eau . Isabelle Pozzi, Lavoir de Coaraze, Coaraze

Informations pratiques

Lavoirs, la force des femmes au fil de l’eau . Isabelle Pozzi Dimanche 20 septembre, 14h30 Lavoir de Coaraze Alpes-Maritimes

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Lavoirs

La force des femmes au fil de l’eau

Les lavandières, les bugadières, femmes de peu de biens mais de beaucoup de pouvoir.

Au fil de l’eau qui court et du linge qu’elles lavent, on leur prête même certains pouvoirs surnaturels.

Parfois maléfiques, parfois salvatrices, ensorceleuses ou dévouées, justicières de l’ombre… des femmes comme les autres…

ou presque…

Lavoir de Coaraze Coaraze Coaraze 06390 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 06 64 00 10 11 »}, {« type »: « link », « value »: « https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/w/391796/evenement/20363101/-lavoirs-la-force-des-femmes-au-fil-de-leau-#/events/20363101 »}]

Les lavandières, les bugadières, des femmes comme les autres… ou presque. Un spectacle de contes autour du lavoir dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.

Isabelle Pozzi