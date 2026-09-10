Inauguration de l’installation lumineuse DOUBLE ARCH – ELEMENTS X de l’artiste Anne Katrine Senstad, Espace d’Art au Château de la Gardiole, Coaraze

Informations pratiques

Inauguration de l’installation lumineuse DOUBLE ARCH – ELEMENTS X de l’artiste Anne Katrine Senstad 19 et 20 septembre Espace d’Art au Château de la Gardiole Alpes-Maritimes

Limité à 19 personnes (en même temps)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

DOUBLE ARCH – ELEMENTS X, (2026) est conçue spécifiquement pour un espace caverneux défini par ses doubles arches, réunies par une unique colonne concentrique. Située dans deux salles de part et d’autre des arches, l’installation s’articule comme une structure verticale et horizontale où un unique horizon de néon enveloppe une colonnade de néons lumineux. Évoquant la familiarité de l’histoire architecturale, la composition de l’œuvre recompose et transforme l’espace habité en une double arche inversée, entrecoupée par une formation d’arche horizontale parabolique de lumière et de couleur.

Anne Katrine Senstad est une artiste interdisciplinaire norvégienne basée entre New York et Oslo. Sa pratique comprend l’art de l’installation, l’art lumineux, la photographie, le cinéma et l’art textuel, avec un intérêt particulier pour les phénomènes de la perception et les propriétés de la lumière, du son et de la couleur. Elle s’intéresse aux esthétiques et à l’éthique sensorielles, ainsi qu’aux idées transformatrices et transcendantes de l’art et de la pratique philosophique.

L’inuguration de l’oeuvre se tiendra samedi, 19 septembre 2026 à 16:00 h.

L’artiste sera présente le samedi et le dimanche pendant les heures d’ouverture.

Espace d’Art au Château de la Gardiole 2798 Route du Soleil, 06390 Coaraze Coaraze 06390 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 06 86 60 40 73 http://www.chateau-de-la-gardiole.com https://www.instagram.com/chateau_de_la_gardiole;https://www.facebook.com/p/Château-de-la-Gardiole L’Espace d’Art au Château de la Gardiole est consacrée à l’art contemporain international non-figuratif. Le Château dispose de plusieurs salles d’expositions et des sculptures à l’extérieure. Les installations d’art lumineux réalisées par des artistes de renom dans les caves historiques du château jouissent d’une popularité particulière. Accès au Château de la Gardiole par le Chemin du Prats, suivre les indications. Un parking est disponible sur le site.

DOUBLE ARCH – ELEMENTS X, (2026) est conçue spécifiquement pour un espace caverneux défini par ses doubles arches, réunies par une unique colonne concentrique. Située dans deux salles de part et des …

© Anne Katrine Senstad, Clayton Harley