Réflections(s) – peintures de Rita Rohlfing, Espace d’Art au Château de la Gardiole, Coaraze

Informations pratiques

Réflections(s) – peintures de Rita Rohlfing 19 et 20 septembre Espace d’Art au Château de la Gardiole Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Rita Rohlfing, artiste plasticienne allemande, transforme la lumière en couleur, la couleur en espace, l’espace en lumière. Ses œuvres sont, par leur palette chromatique, très vivantes, chaleureuses, émouvantes et changeantes. Elles déstabilisent et déconcertent le spectateur, car elles estompent et redéfinissent les frontières entre la surface et l’espace, ainsi qu’entre les dimensions.

Rita Rohlfing est connue par ces peintures, sculptures et installations dans des musées et galleries. Elle présentera des peintures récentes sur aluminium.

Vernissage avec introduction samedi, 19 septembre 2026 à 15:00 h.

L’artiste sera présente samedi et dimanche.

Espace d’Art au Château de la Gardiole 2798 Route du Soleil, 06390 Coaraze Coaraze 06390 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 06 86 60 40 73 http://www.chateau-de-la-gardiole.com https://www.instagram.com/chateau_de_la_gardiole;https://www.facebook.com/p/Château-de-la-Gardiole L’Espace d’Art au Château de la Gardiole est consacrée à l’art contemporain international non-figuratif. Le Château dispose de plusieurs salles d’expositions et des sculptures à l’extérieure. Les installations d’art lumineux réalisées par des artistes de renom dans les caves historiques du château jouissent d’une popularité particulière. Accès au Château de la Gardiole par le Chemin du Prats, suivre les indications. Un parking est disponible sur le site.

Rita Rohlfing, artiste plasticienne allemande, transforme la lumière en couleur, la couleur en espace, l’espace en lumière. Ses œuvres sont, par leur palette chromatique, très vivantes, chaleureuses,…

©Rita Rohlfing