«Lavoirs, la force des femmes au fil de l’eau», Le lavoir communal, Coaraze

Informations pratiques

«Lavoirs, la force des femmes au fil de l’eau» Dimanche 20 septembre, 14h30 Le lavoir communal Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Au cœur du lavoir de Coaraze, Isabelle Pozzi, de la Compagnie de la Hulotte, proposera une animation contée, elle fera revivre l’univers du lavoir, lieu emblématique de la vie quotidienne des femmes au fil des siècles. Bien plus qu’un simple espace consacré à la lessive, le lavoir était un véritable lieu de sociabilité féminine, un espace de rencontre et d’échange où se tissaient des liens, se partageaient des nouvelles, des savoirs, des souvenirs et parfois des confidences.

À l’écart de l’espace domestique, où les femmes étaient souvent cantonnées aux murs de la maison, le lavoir constituait un rare lieu de liberté collective, une parenthèse dans leur quotidien, où la parole circulait et où se transmettaient les histoires, les traditions, les recettes, les remèdes et les croyances populaires.

Le lavoir communal 4 calade du Lavoir 06390 COARAZE Coaraze 06390 village Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 93 79 37 47 http://www.coaraze.fr zone piétonne

Au cœur du lavoir de Coaraze, Isabelle Pozzy l Association La Hulotte proposera une animation contée ,elle fera revivre l’univers du lavoir, lieu emblématique de la vie quotidienne des femmes au fil …

Commune de Coaraze ©