Chapelle Saint-Sébastien, Chapelle Saint-Sébastien, Coaraze

Informations pratiques

Chapelle Saint-Sébastien Samedi 19 septembre, 10h00 Chapelle Saint-Sébastien Alpes-Maritimes

Pour toute demande d’information le jour de la visite, contactez Mathilde au 07 67 57 25 15

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Classée Monument historique depuis 2001, la Chapelle Saint-Sébastien est située au sud du village sur la route d’accès à Coaraze par Châteauneuf-Villevieille, qui est aussi l’un des chemins, secondaires, de l’ancienne route du sel qui reliait Nice au Piémont. Son édification qui remonte à l’an 1530 répond à une volonté de la population locale de se protéger spirituellement contre la peste noire.

L’intérieur de la chapelle est remarquable à deux titres : par sa voute en berceau brisé d’une part et, surtout, par les exceptionnelles fresques du XVIe siècles qui y sont conservées.

Chapelle Saint-Sébastien Chapelle Saint-Sébastien, 06390 coaraze Coaraze 06390 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 93 79 37 47 http://coaraze.fr La chapelle est un petit édifice construit à la fin du Moyen Âge pour protéger les habitants des épidémies de peste. Edifiée vers 1530 pour protéger les Coaraziens de la peste noire, la chapelle Saint-Sébastien a été classée Monument historique en 2001.

Située à 2 km de la commune, sur un ancien chemin muletier reliant le village à la côte, elle abrite des fresques exécutées au début du XVIe siècle par un peintre anonyme.

En 1914, lors de la restauration de l’édifice, une partie de ces fresques a été effacée, seul le mur de droite garde le souvenir des fresques représentant deux épisodes de l’ensevelissement du corps de Saint-Sébastien.

Sur le mur du fond, sur le panneau central apparaît la sagittation de Saint-Sébastien.

Classée Monument historique depuis 2001, la Chapelle Saint-Sébastien est située au sud du village sur la route d’accès à Coaraze par Châteauneuf-Villevieille, qui est aussi l’un des chemins, de route…

@ Musée du Patrimoine