Visite Guidée du village : « Coaraze, village médiéval ? », Lavoir communal de Coaraze, Coaraze
dimanche 20 septembre 2026 · Lavoir communal de Coaraze · Coaraze
Informations pratiques
Visite Guidée du village : « Coaraze, village médiéval ? » Dimanche 20 septembre, 15h45 Lavoir communal de Coaraze Alpes-Maritimes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:45:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:45:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Au départ du lavoir, partez à la découverte de Coaraze en compagnie d’Alain, de l’association Li Luèrnas.
Au fil des ruelles, découvrez l’histoire du village et les éléments qui font le charme de son patrimoine : calades, passages voûtés, placettes, fontaines, façades anciennes et panoramas sur la vallée. Cette balade vous permettra de mieux comprendre l’architecture et l’évolution de ce village perché sur un éperon rocheux.
La visite passera également par l’église Saint-Jean-Baptiste, édifiée au XIVᵉ siècle, qui abrite un remarquable décor baroque et est inscrite au titre des Monuments historiques depuis 2019.
Lavoir communal de Coaraze 06390 Coaraze Coaraze 06390 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
Au départ du lavoir, partez à la découverte de Coaraze en compagnie d’Alain, de l’association Li Luèrnas.
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