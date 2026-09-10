visite guidée du village de Mallefougasse, Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste, Mallefougasse-Augès

Informations pratiques

visite guidée du village de Mallefougasse Samedi 19 septembre, 10h00 Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

visite guidé du village de Mallefougasse, centre médiéval, fourn puit, eglise

Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste 75 Chem. du Clos, 04230 Mallefougasse-Augès, France Mallefougasse-Augès 04230 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur Église mentionnée dès 1118 parmi les prieurés de l’abbaye bénédictine de Saint-André de Villeneuve-lès-Avignon. De cet édifice du premier art roman subsiste le choeur voûté en cul de four. Au milieu du XIIe siècle, construction d’une tour-clocher et de la nef. Importants travaux de restauration au XVIIe siècle (date 1653 sur la façade). Décor intérieur peint au 18e et au XIXe siècles.

visite guidé du village de Mallefougasse, centre médiéval, fourn puit, eglise

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