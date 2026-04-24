Visite guidée du village de Ploumanac’h Port de Ploumanac’h Perros-Guirec

Perros-Guirec

Visite guidée du village de Ploumanac’h

Port de Ploumanac’h Chemin de la Pointe Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 10:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Histoire du village de Ploumanac’h, depuis ses origines, au XXe siècle. Le récit s’appuie sur un circuit pédestre partant du port de Ploumanac’h, vers la chapelle et l’oratoire Saint-Guirec, puis le petit village de pêcheurs et les moulins à mer en revenant au port.

Visite proposée par l’ARSSAT, les mercredis du 8 juillet au 26 Août à 10h00. Départ du chemin de la pointe.

Durée 2h

(embarcadère des 7 îles au port de Ploumanac’h).

Gratuit, réservation à l’Office du Tourisme de Perros-Guirec. .

Port de Ploumanac’h Chemin de la Pointe Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 23 21 15

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English :

L’événement Visite guidée du village de Ploumanac’h Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de tourisme de Perros-Guirec