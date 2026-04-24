Visite guidée du village de Ploumanac’h Port de Ploumanac’h Perros-Guirec
Visite guidée du village de Ploumanac’h Port de Ploumanac’h Perros-Guirec mercredi 12 août 2026.
Perros-Guirec
Visite guidée du village de Ploumanac’h
Port de Ploumanac’h Chemin de la Pointe Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 10:00:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Histoire du village de Ploumanac’h, depuis ses origines, au XXe siècle. Le récit s’appuie sur un circuit pédestre partant du port de Ploumanac’h, vers la chapelle et l’oratoire Saint-Guirec, puis le petit village de pêcheurs et les moulins à mer en revenant au port.
Visite proposée par l’ARSSAT, les mercredis du 8 juillet au 26 Août à 10h00. Départ du chemin de la pointe.
Durée 2h
(embarcadère des 7 îles au port de Ploumanac’h).
Gratuit, réservation à l’Office du Tourisme de Perros-Guirec. .
Port de Ploumanac’h Chemin de la Pointe Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 23 21 15
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Visite guidée du village de Ploumanac’h Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de tourisme de Perros-Guirec
À voir aussi à Perros-Guirec (Côtes-d'Armor)
- Au fil du littoral Découvrir en s’amusant Perros-Guirec 24 avril 2026
- Soirée Dilettante avec TTO Brasserie au pub Britannia Port de plaisance Perros-Guirec 25 avril 2026
- Festival BD de Perros-Guirec Perros-Guirec 25 avril 2026
- Festival BD de Perros-Guirec Perros-Guirec 25 avril 2026
- Longe-Côte Plage de Trestraou Perros-Guirec 25 avril 2026