Visite guidée du village de Saint Chély d’Aubrac, Village de Saint-Chély-d’Aubrac, Saint-Chély-d’Aubrac
dimanche 20 septembre 2026 · Village de Saint-Chély-d'Aubrac · Saint-Chély-d'Aubrac
Informations pratiques
Visite guidée du village de Saint Chély d’Aubrac Dimanche 20 septembre, 15h00 Village de Saint-Chély-d’Aubrac Aveyron
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Découvrez le village de Saint-Chély-d’Aubrac lors d’une visite commentée menée par une habitante passionnée, qui partagera avec vous l’histoire, le patrimoine et les anecdotes de ce village au cœur de l’Aubrac.
Village de Saint-Chély-d’Aubrac 18 Place de la Mairie, 12470 Saint-Chély-d’Aubrac Saint-Chély-d’Aubrac 12470 Aveyron Occitanie
Visite commentée du village de Saint Chély d’Aubrac par une habitante passionnée et passionante !
À voir aussi à Saint-Chély-d'Aubrac (Aveyron)
- Exposition photos D’ombres et de lumières de APRAN Saint-Chély-d’Aubrac 14 septembre 2026
- Journée du patrimoine Visite historique du village d’Aubrac Saint-Chély-d’Aubrac 20 septembre 2026
- Concert d’ensemble musical, Bonnefon, Saint-Chély-d’Aubrac 20 septembre 2026
- Visite historique du village d’Aubrac, Jardin botanique de l’Aubrac, Saint-Chély-d’Aubrac 20 septembre 2026
- Fête de la science Découverte l’ENS Grande Prairie d’Aubrac Jardin Botanique de l’Aubrac Saint-Chély-d’Aubrac 10 octobre 2026