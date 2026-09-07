Visite guidée du village de Saint Chély d’Aubrac, Village de Saint-Chély-d’Aubrac, Saint-Chély-d’Aubrac

Informations pratiques

Visite guidée du village de Saint Chély d’Aubrac Dimanche 20 septembre, 15h00 Village de Saint-Chély-d’Aubrac Aveyron

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Découvrez le village de Saint-Chély-d’Aubrac lors d’une visite commentée menée par une habitante passionnée, qui partagera avec vous l’histoire, le patrimoine et les anecdotes de ce village au cœur de l’Aubrac.

Village de Saint-Chély-d’Aubrac 18 Place de la Mairie, 12470 Saint-Chély-d’Aubrac Saint-Chély-d’Aubrac 12470 Aveyron Occitanie

Visite commentée du village de Saint Chély d’Aubrac par une habitante passionnée et passionante !