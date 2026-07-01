Concert d’ensemble musical, Bonnefon, Saint-Chély-d’Aubrac

Informations pratiques

Concert d’ensemble musical Dimanche 20 septembre, 15h00 Bonnefon Aveyron

Participation libre, gratuit pour les enfants et étudiants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Concert musical par un ensemble de cordes et de cuivres composé de 13 musiciens.

Au programme : divers styles de musiques du monde, avec une prédilection pour les musiques de films.

Bonnefon 60 Imp. des Greniers, 12470 Saint-Chély-d’Aubrac Saint-Chély-d’Aubrac 12470 Aveyron Occitanie 0625040011 Visite commentée des anciens greniers des moines d’Aubrac parking à proximité sur la place du hameau

Concert musical de groupe de cordes et cuivres (13 musiciens):

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