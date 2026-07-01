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Concert d’ensemble musical, Bonnefon, Saint-Chély-d’Aubrac

dimanche 20 septembre 2026 · Bonnefon · Saint-Chély-d'Aubrac

Concert d’ensemble musical, Bonnefon, Saint-Chély-d’Aubrac

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Bonnefon
Adresse
60 Imp. des Greniers, 12470 Saint-Chély-d'Aubrac
Ville
12470 Saint-Chély-d'Aubrac
Département
Aveyron
Tarif
Participation libre, gratuit pour les enfants et étudiants

Concert d’ensemble musical Dimanche 20 septembre, 15h00 Bonnefon Aveyron

Participation libre, gratuit pour les enfants et étudiants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Concert musical par un ensemble de cordes et de cuivres composé de 13 musiciens.
Au programme : divers styles de musiques du monde, avec une prédilection pour les musiques de films.

Bonnefon 60 Imp. des Greniers, 12470 Saint-Chély-d’Aubrac Saint-Chély-d’Aubrac 12470 Aveyron Occitanie 0625040011 Visite commentée des anciens greniers des moines d’Aubrac parking à proximité sur la place du hameau
Concert musical de groupe de cordes et cuivres (13 musiciens):

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