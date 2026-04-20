Rencontre Découvrir la biodiversité de la Grande Prairie d’Aubrac Saint-Chély-d’Aubrac
Rencontre Découvrir la biodiversité de la Grande Prairie d’Aubrac Saint-Chély-d’Aubrac vendredi 14 août 2026.
Saint-Chély-d’Aubrac
Animation Découvrir la biodiversité de la Grande Prairie d’Aubrac , à Aubrac
24 chemin du presbytère Saint-Chély-d’Aubrac Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Et si la Grande Prairie n’avait plus aucun secret pour vous ? Le Jardin Botanique de l’Aubrac vous invite à une rencontre privilégiée avec M. BIZET pour une exploration fascinante de notre biodiversité locale.
Immersion au cœur du tapis végétal de l’Aubrac !
Entre faune discrète et flore éclatante, l’Aubrac abrite un patrimoine naturel d’une rareté exceptionnelle. Venez apprendre à lire le paysage, identifier les espèces emblématiques et comprendre l’équilibre fragile de ce plateau unique.
Uniquement sur réservation 07 86 56 92 50
Places limitées ! Réservez dès maintenant pour une parenthèse nature inoubliable .
24 chemin du presbytère Saint-Chély-d’Aubrac 12470 Aveyron Occitanie +33 7 86 56 92 50 animation@aubrac-jardin.org
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English :
What if the Grande Prairie no longer held any secrets for you? The Jardin Botanique de l’Aubrac invites you to a privileged meeting with Mr. BIZET for a fascinating exploration of our local biodiversity.
L’événement Animation Découvrir la biodiversité de la Grande Prairie d’Aubrac , à Aubrac Saint-Chély-d’Aubrac a été mis à jour le 2026-04-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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