Trains et écologie, un nouvel enjeu réflexion autour de la modernité du passé Saint-Chély-d’Aubrac
Trains et écologie, un nouvel enjeu réflexion autour de la modernité du passé Saint-Chély-d’Aubrac vendredi 7 août 2026.
Saint-Chély-d’Aubrac
Rencontre Trains et écologie, un nouvel enjeu réflexion autour de la modernité du passé, à Aubrac
hameau d’Aubrac 24 chemin du presbytère Saint-Chély-d’Aubrac Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-07
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Et si le train, héritage du passé, représentait une solution d’avenir ? Cette intervention propose une réflexion sur le rôle du transport ferroviaire face aux défis climatiques actuels et aux enjeux de mobilité douce.
Un temps d’échange pour mieux comprendre comment ce mode de transport peut contribuer à une transition écologique durable, en conciliant efficacité, sobriété et respect de l’environnement.
Tarif Gratuit
Intervenant Jean-Marc Marchi
Accès Sans réservation .
hameau d’Aubrac 24 chemin du presbytère Saint-Chély-d’Aubrac 12470 Aveyron Occitanie +33 5 65 44 67 90 maisondelaubrac@orange.fr
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English :
What if the train, a legacy of the past, represented a solution for the future? This talk looks at the role of rail transport in the face of today’s climate change and soft mobility challenges.
L’événement Rencontre Trains et écologie, un nouvel enjeu réflexion autour de la modernité du passé, à Aubrac Saint-Chély-d’Aubrac a été mis à jour le 2026-04-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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