Trains et écologie, un nouvel enjeu réflexion autour de la modernité du passé Saint-Chély-d’Aubrac

Saint-Chély-d’Aubrac

Rencontre Trains et écologie, un nouvel enjeu réflexion autour de la modernité du passé, à Aubrac

hameau d’Aubrac 24 chemin du presbytère Saint-Chély-d’Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-07

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Et si le train, héritage du passé, représentait une solution d’avenir ? Cette intervention propose une réflexion sur le rôle du transport ferroviaire face aux défis climatiques actuels et aux enjeux de mobilité douce.

Un temps d’échange pour mieux comprendre comment ce mode de transport peut contribuer à une transition écologique durable, en conciliant efficacité, sobriété et respect de l’environnement.

Tarif Gratuit

Intervenant Jean-Marc Marchi

Accès Sans réservation .

hameau d’Aubrac 24 chemin du presbytère Saint-Chély-d’Aubrac 12470 Aveyron Occitanie +33 5 65 44 67 90 maisondelaubrac@orange.fr

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English :

What if the train, a legacy of the past, represented a solution for the future? This talk looks at the role of rail transport in the face of today’s climate change and soft mobility challenges.

L’événement Rencontre Trains et écologie, un nouvel enjeu réflexion autour de la modernité du passé, à Aubrac Saint-Chély-d’Aubrac a été mis à jour le 2026-04-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)