Los Cantaires de l’Aubrac Saint-Chély-d’Aubrac
jeudi 13 août 2026 · Saint-Chély-d'Aubrac
Informations pratiques
Saint-Chély-d’Aubrac
Los Cantaires de l’Aubrac
Saint-Chély-d’Aubrac Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-13
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Concert à Aubrac au profit d’Octobre Rose.
Venez découvrir Los Cantaires Groupe de chanteurs amateurs passionnés de chants traditionnels de l’Aubrac. .
Saint-Chély-d’Aubrac 12470 Aveyron Occitanie +33 6 83 14 75 30 jeanalbaret@live.fr
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English :
%E0 Aubrac Concert to benefit Pink October.
L’événement Los Cantaires de l’Aubrac Saint-Chély-d’Aubrac a été mis à jour le 2026-07-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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