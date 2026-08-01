Informations pratiques

Saint-Chély-d’Aubrac

Los Cantaires de l’Aubrac

Saint-Chély-d’Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-13

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Concert à Aubrac au profit d’Octobre Rose.

Venez découvrir Los Cantaires Groupe de chanteurs amateurs passionnés de chants traditionnels de l’Aubrac. .

Saint-Chély-d’Aubrac 12470 Aveyron Occitanie +33 6 83 14 75 30 jeanalbaret@live.fr

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English :

%E0 Aubrac Concert to benefit Pink October.

L’événement Los Cantaires de l’Aubrac Saint-Chély-d’Aubrac a été mis à jour le 2026-07-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)