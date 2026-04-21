A la découverte du monde discret des rivières Saint-Chély-d’Aubrac
A la découverte du monde discret des rivières Saint-Chély-d’Aubrac mardi 4 août 2026.
Saint-Chély-d’Aubrac
A la découverte du monde discret des rivières
24 chemin du presbytère Saint-Chély-d’Aubrac Aveyron
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-08-04
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Partez à la découverte du monde secret des rivières une exploration en milieu naturel pour observer la richesse des espèces aquatiques, des libellules aux discrets mammifères.
À la découverte du monde discret des rivières
Plongez au cœur des milieux aquatiques lors d’une expédition nature à la rencontre d’un univers souvent invisible. Des libellules colorées aux mammifères discrets comme la loutre, découvrez la diversité fascinante des espèces qui peuplent rivières et berges.
Une sortie immersive pour observer, comprendre et s’émerveiller devant la richesse et la fragilité de ces écosystèmes.
Tarifs
Plus de 15 ans 5 €
De 6 à 15 ans 3 €
Adhérents et moins de 6 ans gratuit
Animation Yoan Troulier
Réservation 07 86 56 92 50 .
24 chemin du presbytère Saint-Chély-d’Aubrac 12470 Aveyron Occitanie +33 7 86 56 92 50 animation@aubrac-jardin.org
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English :
Discover the secret world of rivers: an exploration in a natural environment to observe the wealth of aquatic species, from dragonflies to discreet mammals.
L’événement A la découverte du monde discret des rivières Saint-Chély-d’Aubrac a été mis à jour le 2026-04-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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