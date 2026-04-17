Saint-Chély-d’Aubrac

Exposition peintures Regards et horizons Pascale CANAL

village d’Aubrac Saint-Chély-d’Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-10

Exposition peintures Regards et horizons Pascale CANAL

C’est le cœur ancré dans les terres sauvages de l’Aubrac, ses paysages bruts et puissants, que je puise mon inspiration. Entre terres infinies et terre de labeur, ma peinture explore le lienprofond qui unit les hommes à ces paysages vaches, taureaux et veaux d’Aubrac, symboles à la fois de force et de douceur, d’authenticité et de simplicité.



Je peins à l’huile, privilégiant des dominantes de noir, blanc, gris et doré. Ces teintes, entre ombre et éclat, traduisent l’essence même de l’Aubrac le noir pour sa profondeur, sa pierrevolcanique et son ancrage, le blanc pour la neige mais aussi pour la lumière qui sculpte les formes et révèle les contrastes, le gris pour le temps qui passe et la brume des matins, et l’or enfin, qui évoque l’éclat du soleil couchant sur les robes fauves des troupeaux.



À travers leurs yeux doux et maquillés, je cherche à capturer la présence de ces animaux, ce lien ancestral qui les unit à leur territoire et aux hommes et femmes passionnés qui veillent sur eux avec exigence et respect.



Chaque tableau est une rencontre, une émotion, une histoire.

Chaque toile est une invitation à la contemplation, à la méditation, à la poésie. Chaque œuvre est un hommage à la nature, à la vie, à la beauté. .

village d’Aubrac Saint-Chély-d’Aubrac 12470 Aveyron Occitanie +33 5 65 44 67 90 maisondelaubrac@orange.fr

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English :

Painting exhibition: Regards et horizons Pascale CANAL

L’événement Exposition peintures Regards et horizons Pascale CANAL Saint-Chély-d’Aubrac a été mis à jour le 2026-04-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)