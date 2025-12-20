Rando Cœur des estives L’Aubrac en Transhumance Saint-Chély-d’Aubrac

Rando Cœur des estives L’Aubrac en Transhumance

La fête de la transhumance à Aubrac célèbre la montée des troupeaux vers les pâturages. Vaches décorées, musiques, marchés et traditions animent cet événement printanier, rassemblant éleveurs et visiteurs dans une ambiance conviviale et festive.

10h/16h Départ de la Maison de l’Aubrac 25€/pers. Réservation recommandée

Partez randonner à la journée pour observer les troupeaux aux cœurs des estives de l’Aubrac. .

Hameau d’Aubrac Saint-Chély-d’Aubrac 12470 Aveyron Occitanie +33 5 65 44 20 78 contact@transhumance-aubrac.fr

The Aubrac transhumance festival celebrates the herds’ ascent to pasture. Decorated cows, music, markets and traditions enliven this springtime event, bringing farmers and visitors together in a friendly, festive atmosphere.

