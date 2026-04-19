Saint-Chély-d’Aubrac

Rendez-vous aux jardins cueillette et cuisine sauvage

24 Chemin du presbytère Saint-Chély-d’Aubrac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Partez à la découverte des plantes comestibles et médicinales lors d’une cueillette en pleine nature, puis cuisinez-les en atelier. Gratuit, avec la participation de Laurence Noyrigat. Sur réservation au 07 86 56 92 50.

Commencez par une immersion en pleine nature à la découverte des plantes comestibles et médicinales, avant de les transformer et de les sublimer lors d’un atelier culinaire convivial. Cet événement est gratuit et se déroulera avec la participation de Laurence Noyrigat. Pensez à réserver votre place au 07 86 56 92 50. .

24 Chemin du presbytère Saint-Chély-d’Aubrac 12470 Aveyron Occitanie +33 7 86 56 92 50 animation@aubrac-jardin.org

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English :

Discover edible and medicinal plants by picking them in the wild, then cooking them in a workshop. Free, with the participation of Laurence Noyrigat. Reservations required on 07 86 56 92 50.

L’événement Rendez-vous aux jardins cueillette et cuisine sauvage Saint-Chély-d’Aubrac a été mis à jour le 2026-04-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)