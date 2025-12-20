Un samedi à Aubrac L’Aubrac en Transhumance Saint-Chély-d’Aubrac

Un samedi à Aubrac L’Aubrac en Transhumance

Hameau d’Aubrac Saint-Chély-d’Aubrac Aveyron

Début : Samedi 2026-05-23

fin : 2026-05-23

2026-05-23

La fête de la transhumance à Aubrac célèbre la montée des troupeaux vers les pâturages. Vaches décorées, musiques, marchés et traditions animent cet événement printanier, rassemblant éleveurs et visiteurs dans une ambiance conviviale et festive.

SAMEDI 23 MAI 2026

Le Salon du Terroir – Gratuit

Plongez au cœur de l’authenticité et des saveurs uniques de l’Aubrac en participant au Salon du Terroir, un événement incontournable pour les amoureux de gastronomie, de traditions et de produits artisanaux. C’est un rendez-vous incontournable pour ceux qui souhaitent découvrir ou redécouvrir l’authenticité du patrimoine de l’Aubrac dans une ambiance festive et conviviale. Allez échanger avec les acteurs qui font le territoire. Rencontrez les éleveurs et leurs belles aux yeux noirs. Une exposition de cloche vous fera vivre la musicalité de la transhumance. Jouez à découvrir le poids du taureau de race Aubrac !

Au programme à Aubrac de 10h à 18h

Exposition Loz’ Aubrac

Reconstitution d’un buron

Jardin botanique visite commentée et exposition photo

Maison de l’Aubrac Expositions et audiovisuel

Des animations l’après-midi

14h Groupe folklorique La Quadrette Chiracoise

16h Los Cantaïres de l’Aubrac

18h La Nuit des Burons



Randonnée Découverte Durée 2h30 10 km 12€/ pers.

Les Guides accompagnateurs des Monts d’Aubrac vous font découvrir les richesses environnementales, agro-pastorales, historiques et traditionnelles de l’Aubrac.

Départ à 10h ou 14h ou 16h30 Rdv devant la Maison de l’Aubrac.

Les rendez-vous du Parc de l’Aubrac :

Sortie naturaliste La biodiversité des estives d’Aubrac . Rdv à 10h à l’Eglise Notre Dame des Pauvres gratuit réservation obligatoire

La Nuit des Burons à 18h .

Hameau d’Aubrac Saint-Chély-d’Aubrac 12470 Aveyron Occitanie +33 5 65 44 20 78

English :

The Aubrac transhumance festival celebrates the herds’ ascent to pasture. Decorated cows, music, markets and traditions enliven this springtime event, bringing farmers and visitors together in a friendly, festive atmosphere.

