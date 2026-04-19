Saint-Chély-d’Aubrac

Exposition peintures les visages de l’aubrac Maryline BROS

village d’Aubrac Saint-Chély-d’Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-09

Exposition à la Maison de l’Aubrac à Aubrac

Ma passion pour la peinture, présente depuis l’enfance, s’est épanouie tardivement en raison des aléas de la vie grâce à la rencontre déterminante avec une peintre Ruthénoise, Sonia Privat.

Mes tableaux sont inspirés par la nature que j’aime et qui est si belle dans mon Aveyron natal.

Issue d’un milieu rural, j’ai des racines profondément ancrées dans la terre des paysagesaveyronnais. Les grands espaces me font vibrer.

Mon inspiration est multiple. J’ai une préférence pour les grands espaces, les lieux qui ont une âme, qui évoquent le temps passé…

Je suis également inspirée par l’eau, qu’elle soit fontaine, rivière, cascade où océan.

La peinture est un moyen pour traduire et transmettre les émotions que je ressens. L’aquarelle est particulièrement propice à cette expression, le mélange des couleurs crée une alchimie qui me transporte.

Ces attirances mon amenée à explorer divers domaines paysages, carnets de voyage, portraits humains, animaux….

Les dernières années de ma vie professionnelle, en tant qu’enseignante spécialisée, m’ont amenée à redécouvrir les plateaux de l’Aubrac et ses multiples paysages. J’ai eu un coup de cœur pour les belles vaches Aubrac rencontrées au détour des routes et des chemins.

Cette exposition est pour moi l’opportunité de partager avec ceux qui, comme moi, sont passionnés par cette belle région. .

village d’Aubrac Saint-Chély-d’Aubrac 12470 Aveyron Occitanie +33 5 65 44 67 90 maisondelaubrac@orange.fr

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English :

Exhibition at the Maison de l’Aubrac in Aubrac

L’événement Exposition peintures les visages de l’aubrac Maryline BROS Saint-Chély-d’Aubrac a été mis à jour le 2026-04-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)