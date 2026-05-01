Repas cochon grillé Saint-Chély-d’Aubrac
Repas cochon grillé Saint-Chély-d’Aubrac dimanche 24 mai 2026.
Saint-Chély-d’Aubrac
Repas cochon grillé
chemin du presbytère Saint-Chély-d’Aubrac Aveyron
Tarif : – – EUR
24
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-24
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Menu cochon grillé avec aligot, dessert et café. Réservation conseillée 06-75-89-55-49. 24€ par personne.
Venez partager un moment gourmand et authentique au Village d’Aubrac. Profitez d’un repas avec au menu cochon grillé et son aligot, dessert et un café, le tout pour 24€/personne. Le repas sera animé par un groupe folklorique.
Vous pourrez profiter de producteurs locaux qui vous feront découvrir leurs productions ainsi que d’une buvette sur place.
Réservation conseillée au 06-75-89-55-49. 24 .
chemin du presbytère Saint-Chély-d’Aubrac 12470 Aveyron Occitanie +33 6 79 85 55 49
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English :
Menu: grilled pig with aligot, dessert and coffee. Reservations recommended 06-75-89-55-49. 24? per person.
L’événement Repas cochon grillé Saint-Chély-d’Aubrac a été mis à jour le 2026-05-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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