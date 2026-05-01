Saint-Chély-d’Aubrac

Repas dansant Bal de la Veille de la Transhumance

Mairie Saint-Chély-d’Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

Bal

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

À l’occasion du weekend des transhumances, les villages de l’Aubrac s’animent ! À la salle des fêtes de Saint Chély d’Aubrac, repas dansant avec bal musette et musique traditionnelle animé par Thierry Bonnefous. Réservation par SMS 06-56-70-87-08.

Organisé par le comité d’animation.

Habitants et visiteurs pourront partager des moments festifs et conviviaux !

Réservation conseillée par SMS uniquement au 06-56-70-87-08 ou 06-73-72-57-90 .

Mairie Saint-Chély-d’Aubrac 12470 Aveyron Occitanie +33 6 56 70 87 08 animationsaintchelydaubrac@gmail.com

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English :

Aubrac villages come alive for transhumance weekend! At the Salle des Fêtes in Saint Chély d?Aubrac, dinner and dance with musette and traditional music, hosted by Thierry Bonnefous. Reservations by SMS: 06-56-70-87-08.

L’événement Repas dansant Bal de la Veille de la Transhumance Saint-Chély-d’Aubrac a été mis à jour le 2026-05-08 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)