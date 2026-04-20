Saint-Chély-d’Aubrac

initiation à la botanique

24 chemin du presbytère Saint-Chély-d’Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-05-14

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

Comme les humains, les plantes ont des organes aux fonctions variées. Découvrez leur anatomie et adaptations avec Célia BODIN. Réservation au 07 86 56 92 50.

À l’instar des humains, les plantes possèdent des organes aux fonctions diverses et fascinantes. Venez explorer leur anatomie, découvrir les adaptations étonnantes des différentes familles végétales, et laissez Célia BODIN vous guider dans ce voyage captivant. Réservation au 07 86 56 92 50. .

24 chemin du presbytère Saint-Chély-d’Aubrac 12470 Aveyron Occitanie animation@aubrac-jardin.org

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English :

Like humans, plants have organs with a variety of functions. Discover their anatomy and adaptations with Célia BODIN. Book on 07 86 56 92 50.

L’événement initiation à la botanique Saint-Chély-d’Aubrac a été mis à jour le 2026-04-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)