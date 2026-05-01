Les nuits des burons Buron mobile à Aubrac Saint-Chély-d’Aubrac
Les nuits des burons Buron mobile à Aubrac Saint-Chély-d’Aubrac samedi 23 mai 2026.
Saint-Chély-d’Aubrac
Les nuits des burons Buron mobile à Aubrac
Saint-Chély-d’Aubrac Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
18h Sambras Trio
Trois artistes livrent des chansons pleines de vie, mêlant humour et tendresse, portées par des rythmes latins et swing. Une scène généreuse, en dialogue constant avec le public. RDV au Salon du terroir.
18h Sambras Trio
Sambras — en prononçant le S final — réunit trois musiciens qui dévoilent leurs chansons comme autant d’instants de vie, subtilement teintés d’humour et de tendresse. Leur univers musical, nourri d’influences latines et swing, s’accompagne d’une présence scénique chaleureuse et communicative, fondée sur un échange permanent avec le public.
Avec Fabien Jourdon (accordéon, percussions), Jérôme Krakowski (contrebasse) et Samuel Bras (guitare, chant, percussions).
Rendez-vous à 18h au Salon du terroir, Aubrac.
Réservations lanuitdesburons@gmail.com .
Saint-Chély-d’Aubrac 12470 Aveyron Occitanie +33 7 57 68 48 64 lanuitdesburons@gmail.com
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English :
6pm: Sambras Trio
Three artists deliver songs full of life, mixing humor and tenderness, carried by Latin and swing rhythms. A generous stage, in constant dialogue with the audience. See you at the Salon du terroir.
L’événement Les nuits des burons Buron mobile à Aubrac Saint-Chély-d’Aubrac a été mis à jour le 2026-05-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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