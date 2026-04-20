Saint-Chély-d’Aubrac

Exposition photos Aubrac terre d’immensité Sœur Eliane

village d’Aubrac Saint-Chély-d’Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-05-19

Exposition à la Maison de l’Aubrac de Sœur Eliane.

Sœur Eliane, Photographe

Je parcours l’Aubrac depuis de nombreuses années, et je suis toujours émerveillée par la lumière de ses paysages. Beauté sauvage de ces grands espaces que j’aime photographier à toutes les saisons.

A travers mes photos, j’aimerais vous partager l’émotion qui m’a saisi. .

village d’Aubrac Saint-Chély-d’Aubrac 12470 Aveyron Occitanie +33 5 65 44 67 90 maisondelaubrac@orange.fr

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English :

Exhibition at S?ur Eliane’s Maison de l’Aubrac.

L’événement Exposition photos Aubrac terre d’immensité Sœur Eliane Saint-Chély-d’Aubrac a été mis à jour le 2026-04-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)