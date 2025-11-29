L’Aubrac en Transhumance, au village d’Aubrac Saint-Chély-d’Aubrac

L’Aubrac en Transhumance, au village d’Aubrac

La fête de la transhumance à Aubrac célèbre la montée des troupeaux vers les pâturages. Vaches décorées, musiques, marchés et traditions animent cet événement printanier, rassemblant éleveurs et visiteurs dans une ambiance conviviale et festive.

Le programme 2026 est en préparation. En attendant, vous pouvez consulter le programme 2025

JEUDI 22 MAI 2025 Soirée Découverte 5€/ pers.

A partir de 19h sous le chapiteau repas, place du buronnier à Aubrac

Découverte du territoire de la Transhumance : conférence de 45 minutes par un éleveur transhumant

Spectacle de danses traditionnelles par Lo Bourreïo d’Olt

Entracte et dégustation de produit locaux : le Label Rouge Bœuf Fermier Aubrac et le Fromage de Laguiole AOP

Cours de danses traditionnelles par Lo Bourreïo d’Olt

Bal populaire

Sans réservation, paiement sur place en chèque ou espèces.

Possibilité pour les participants de manger une soupe au fromage (10€) au bar du chapiteau repas (sans réservation).

VENDREDI 23 MAI 2025 Journée d’itinérance 33 €

Départs à 10h au village d’Aubrac devant le Stand Information et à 10h15 aux pistes de Brameloup, retour en fin d’après-midi.

Circuit en car à la découverte des patrimoines de l’Aubrac et de la vallée du Lot avec un guide. Pique-nique à prévoir par les participants.

Visite d’une ferme laitière produisant pour la Coopérative fromagère Jeune Montagne, rencontre avec le troupeau et les éleveurs ;

Visite de Ste-Eulalie-d’Olt, l’un des Plus beaux villages de France ;

Visite de la Brasserie d’Olt à St-Geniez-d’Olt.



SAMEDI 24 MAI 2025

Le Salon du Terroir – Gratuit

Plongez au cœur de l’authenticité et des saveurs uniques de l’Aubrac en participant au Salon du Terroir, un événement incontournable pour les amoureux de gastronomie, de traditions et de produits artisanaux. C’est un rendez-vous incontournable pour ceux qui souhaitent découvrir ou redécouvrir l’authenticité du patrimoine de l’Aubrac dans une ambiance festive et conviviale. Allez échanger avec les acteurs qui font le territoire. Rencontrez les éleveurs et leurs belles aux yeux noirs. Une exposition de cloche vous fera vivre la musicalité de la transhumance. Jouez à découvrir le poids du taureau de race Aubrac !

Au programme à Aubrac de 10h à 18h

Visite commentée à l’église Notre Dame des Pauvres d’ Aubrac. Départ chaque heure depuis le porche de l’église.

Exposition Loz’ Aubrac

Sculpteur à la tronçonneuse

Reconstitution d’un buron

Jardin botanique visite commentée et exposition photo

Maison de l’Aubrac Expositions et audiovisuel

Des animations l’après-midi

14h-16h Groupe folklorique La Quadrette Chiracoise

16h-17h La commanderie des Chevaliers du Taste-Laguiole et des Grands Fileurs d’Aligot de l’Aubrac

17h-18h Los Cantaïres de l’Aubrac

18h-21h Apéro-concert avec le trio Chapeaux de Pailles

Randonnée Découverte Durée 2h30 10 km 15€/ pers.

(Personne de + de 65 ans certificat médical ou licence de randonnée obligatoire.)

Les Guides accompagnateurs des Monts d’Aubrac vous font découvrir les richesses environnementales, agro-pastorales, historiques et traditionnelles de l’Aubrac.

Départ à 10h ou 14h ou 16h30 Rdv devant la Maison de l’Aubrac.

Les rendez-vous du Parc de l’Aubrac :

Sortie naturaliste gratuit La biodiversité des estives d’Aubrac . Rdv à 10h au stand information à Aubrac –

Projection-débat du film Éleveurs d’horizons , témoignages du pastoralisme d’aujourd’hui en Massif central 16h dans la Maison de l’Aubrac gratuit



DIMANCHE 25 MAI 2025

Entrée à la fête 8€/ adulte, gratuit 16 ans (bracelet d’entrée à la fête obligatoire pour tous)

A Aubrac

Plongez au cœur de l’authenticité et des saveurs uniques de l’Aubrac en participant au Salon du Terroir (route de St-Chély), un événement incontournable pour les amoureux de gastronomie, de traditions et de produits artisanaux. C’est un rendez-vous incontournable pour ceux qui souhaitent découvrir ou redécouvrir l’authenticité du patrimoine de l’Aubrac dans une ambiance festive et conviviale. Allez échanger avec les acteurs qui font le territoire. Rencontrez les éleveurs et leurs belles aux yeux noirs. Une exposition de cloches vous fera vivre la musicalité de la transhumance. Jouez à découvrir le poids du taureau de race Aubrac avec les éleveurs.

Des animations toute la journée

Passages et arrêts des troupeaux décorés et attelages entre 10h et 15h (place des fêtes, horaires de passage cf programme)

Marché de producteurs et artisans (route de St-Chély)

Jeux en bois (route de St-Chély)

Visite commentée et exposition photo (Jardin botanique de l’Aubrac)

Expositions et espace audiovisuel (Maison de l’Aubrac)

Messe à 11h et bénédiction des troupeaux en suivant (église Notre-Dame des Pauvres)

Déambulation de la commanderie des Chevaliers du Taste-Laguiole et des Grands Fileurs d’Aligot de l’Aubrac (village d’Aubrac)

Eglise Notre Dame des Pauvres visite commentée de l’église de 13h à 18h (départ chaque heure depuis le porche de l’église)

Exposition photos Loz’Aubrac dans l’ensemble de la fête

Sculpteur à la tronçonneuse



A l’Estive de Fontanilles col d’Aubrac

Passages et arrêts de troupeaux entre 11h et 16h (horaires de passage cf programme)

Exposition de matériel agricole ancien toute la journée

Reconstitution d’un buron toute la journée

Animation fabrication d’un tome de fromage pour les enfants

Démonstration de chien de troupeaux par l’association des chiens de troupeaux de l’Aveyron (ACT12)

Randonnée à la rencontre des troupeaux transhumants 22€/ pers.

Certificat médical obligatoire pour les + de 65 ans ou licence de randonnée.

Durant environ 2h30 de randonnée, les Guides accompagnateurs des Monts d ’Aubrac vous emmènent à la rencontre des troupeaux transhumants en découvrant les richesses environnementales, agro-pastorales, historiques et traditionnelles de l’Aubrac. Rdv devant la Maison de l’Aubrac.

Départs à 8h30, 9h, 9h30, 12h et 12h15.

Sortie découverte de plantes de pâturages 5€/ pers.

Certificat médical obligatoire pour les + de 65 ans ou licence de randonnée.

Avec un botaniste venez découvrir pendant 1h30 toute la richesse des prairies du haut plateau de l’Aubrac. On y trouve parfois jusqu’à 60 à 70 espèces par mètre carré ! Rdv à l’estive de Fontanilles départ à 10h30, 13h30 et 15h30.

Déjeuner Montagnard 30€/ pers (20€ -10ans)

Repas en 6 services sous chapiteau place du Buronnier au village d’Aubrac 11h15 12h 12h30 13h15 13h 14h30.

Menu charcuterie de pays, Aligot à la Tome fraîche de l’Aubrac IGP, viande d’Aubrac (Label Rouge Bœuf Fermier Aubrac ou Fleur d’Aubrac IGP), Fromage de Laguiole AOP, dessert, café et vin (Estaing AOP et Marcillac AOP).

Dîner dansant : 33€/ pers (20€ -10ans)

Dès 19h30, Menu charcuterie de pays, Aligot à la Tome fraîche de l’Aubrac IGP, viande d’Aubrac (Label Rouge Bœuf Fermier Aubrac ou Fleur d’Aubrac IGP), Fromage de Laguiole AOP, dessert, café et vin (Estaing AOP et Marcillac AOP).

Le spectacle folklorique par Lo Bourreïo d’Olt et l’orchestre Gilles SABY sont compris dans le prix du dîner.

Barquettes à emporter 14€ (pas de réservation) à l’Estive de Fontanilles et à Aubrac.

Navettes mises en place pour emmener à Aubrac depuis certains villages voisins pour ceux qui ne souhaitent pas déplacer leur véhicule. Adulte 14€ pers (6€ + 8€ bracelet d’entrée à la fête), moins de 16 ans 6€.

Ligne de St-Geniez le dimanche 25 mai 2025 pour rejoindre Aubrac comprend l’aller depuis l’un des points suivants

St-Geniez-d’Olt Place du Général de Gaulle à 8h, Ste-Eulalie-d’Olt rive Aubrac Rive d’Aubrac au croisement de la D19 et du pont neuf à 8h10, Prades d’Aubrac hôtel restaurant Le Moderne à 8h30, Brameloup parking des pistes à 8h45, et arrivée à Aubrac Royal Aubrac à 9h.

Cela comprend également le retour depuis Aubrac Royal Aubrac à 17h jusqu’à :

Brameloup parking des pistes à 17h15, Prades-d’Aubrac hôtel restaurant Le Moderne à 17h30, Ste-Eulalie-d’Olt rive Aubrac Rive d’Aubrac au croisement de la D19 et du pont neuf à 17h50, et St-Geniez d’Olt Place du Général de Gaulle à 18h. Traditions en Aubrac décline toute responsabilité si une personne n’est pas à l’heure à l’arrêt indiqué.

Ligne de St-Amans via vallée du Lot le dimanche 25 mai 2025 pour rejoindre Aubrac comprend l’aller depuis l’un des points suivants :

St-Amans-des-Côts- Office de Tourisme à 7h (bus n°1) et 7h30 (bus n°2), Estaing Place de la Poste à 7h20 (bus n°1) et 7h50 (bus n°2), Espalion Espace Bessières à 7h30 (bus n°1) et 8h (bus n°2), St-Côme-d’Olt Pharmacie à 7h45 (bus n°1) et 8h15 (bus n°2), et Aubrac Salon du Terroir à 8h15 (bus n°1) et 8h45 (bus n°2).

Cela comprend également le retour depuis Aubrac Salon du Terroir à 18h jusqu’à :

St-Côme-d’Olt Pharmacie à 18h30 (bus n°1 et 2), Espalion Espace Bessières à 18h45 (bus n°1 et 2), Estaing Place de la Poste à 7h20 (bus n°1 et 2), et St-Amans-des-Côts Office de Tourisme à 19h15 (bus n°1 et 2). Traditions en Aubrac décline toute responsabilité si une personne n’est pas à l’heure à l’arrêt indiqué.



Ligne de Laguiole le dimanche 25 mai 2025 pour rejoindre Aubrac comprend l’aller depuis l’un des points suivants :

Laguiole Place du Taureau à 8h (bus n°1), 8h30 (bus n°2) et 9h (bus n°3), Le Bouyssou Parking des pistes à 8h10 (bus n°1), 8h40 (bus n°2) et 9h10 (bus n°3) et Aubrac Royal Aubrac à 8h30 (bus n°1), 9h (bus n°3), et 9h30 (bus n°3).

Cela comprend également le retour depuis Aubrac Salon du Terroir à 18h jusqu’à :

Le Bouyssou Parking des pistes à 18h20 (bus n°1, 2 et 3), et Laguiole Place du Taureau à 18h30 (bus n°1, 2 et 3). Traditions en Aubrac décline toute responsabilité si une personne n’est pas à l’heure à l’arrêt indiqué. .

English :

The Aubrac transhumance festival celebrates the herds as they make their way to pasture. Decorated cows, music, markets and traditions bring this springtime event to life, bringing farmers and visitors together in a friendly, festive atmosphere.

