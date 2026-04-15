Cueillette et cuisine sauvage, Jardin botanique de l’Aubrac, Saint-Chély-d’Aubrac

Cueillette et cuisine sauvage Dimanche 7 juin, 10h00 Jardin botanique de l’Aubrac Aveyron

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00

Nous vous invitons lors de la matinée à plonger dans une aventure immersive en pleine nature avec notre animation Cueillette sauvage sur la Draille du Moulin. Cette expérience unique vous permettra de vous reconnecter profondément au monde végétal, en éveillant tous vos sens, à la découverte des plantes commestibles et médicinales.

Au cours de cet atelier, vous explorerez les trésors cachés du paysage végétal, à travers la cueillette de plantes sauvages, tout en engageant vos cinq sens pour une immersion totale. Apprenez à voir, toucher, sentir, goûter et entendre la nature d’une manière nouvelle et surprenante. Les senteurs envoûtantes, les saveurs étonnantes et les découvertes inattendues vous accompagneront tout au long de cette aventure sensorielle. Nous vous inviteront alors par la suite, à cuisiner des recettes surprenantes, à l’aide des récoltes matinales.

Jardin botanique de l’Aubrac Saint-Chely-d’Aubrac, Aubrac, Aveyron, Occitanie Saint-Chély-d’Aubrac 12470 Aveyron Occitanie 05 65 44 65 84 http://www.aubrac-jardin.org Près des vestiges du Monastère-hôpital de la Domerie d’Aubrac, jardin botanique privé sur 2 500 m². Un site unique pour découvrir la richesse de la flore du massif de l’Aubrac et qui bénéficie d’une situation privilégiée au pied de l’Espace naturel sensible « Grande prairie d’Aubrac ». Plus de 500 plantes sauvages locales présentées dans leurs milieux de vie reconstitués : sous-bois, pâturage, rocaille, tourbière active. Plus de 30 espèces de plantes protégées. Culture expérimentale de Thé d’Aubrac. Talus géologique présentant la succession des différentes roches de l’Aubrac. Panneaux explicatifs. Lieu d’exposition de photographies dans le cadre du Festival Phot’Aubrac.

Ouvert du 16 mai au 30 septembre. par Nasbinals D 987, par Saint-Chély-d’Aubrac D 533, par Espalion D 987 et par Laguiole D 15 Parking, animaux admis en laisse.

Nous vous invitons lors de la matinée à plonger dans une aventure immersive en pleine nature avec notre animation Cueillette sauvage sur la Draille du Moulin. Cette expérience unique vous permettra à…