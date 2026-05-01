Atelier libre à vos questions numériques ! Mairie Saint-Chély-d’Aubrac
Atelier libre à vos questions numériques ! Mairie Saint-Chély-d’Aubrac vendredi 29 mai 2026.
Saint-Chély-d’Aubrac
Atelier libre à vos questions numériques !
Mairie 18, place de la Mairie Saint-Chély-d’Aubrac Aveyron
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-29
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Apportez votre téléphone, tablette ou ordinateur et posez vos questions. Profitez des réponses partagées en groupe pour apprendre et découvrir de nouvelles astuces numériques.
Inscription obligatoire .
Mairie 18, place de la Mairie Saint-Chély-d’Aubrac 12470 Aveyron Occitanie +33 6 33 12 73 19 a.coudouel@ccacv.fr
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English :
Bring your phone, tablet or computer and ask your questions. Take advantage of the answers shared in the group to learn and discover new numerical tricks.
L’événement Atelier libre à vos questions numériques ! Saint-Chély-d’Aubrac a été mis à jour le 2026-04-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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