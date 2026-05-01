Atelier libre à vos questions numériques ! Mairie Saint-Chély-d’Aubrac

Saint-Chély-d’Aubrac

Atelier libre à vos questions numériques !

Mairie 18, place de la Mairie Saint-Chély-d’Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-29

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Apportez votre téléphone, tablette ou ordinateur et posez vos questions. Profitez des réponses partagées en groupe pour apprendre et découvrir de nouvelles astuces numériques.

Inscription obligatoire .

Mairie 18, place de la Mairie Saint-Chély-d’Aubrac 12470 Aveyron Occitanie +33 6 33 12 73 19 a.coudouel@ccacv.fr

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English :

Bring your phone, tablet or computer and ask your questions. Take advantage of the answers shared in the group to learn and discover new numerical tricks.

L’événement Atelier libre à vos questions numériques ! Saint-Chély-d’Aubrac a été mis à jour le 2026-04-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)