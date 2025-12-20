Soirée découverte L’Aubrac en Transhumance Saint-Chély-d’Aubrac

Soirée découverte L’Aubrac en Transhumance

Hameau d’Aubrac Saint-Chély-d’Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Entrée à la soirée découverte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-05-21

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

La fête de la transhumance à Aubrac célèbre la montée des troupeaux vers les pâturages. Vaches décorées, musiques, marchés et traditions animent cet événement printanier, rassemblant éleveurs et visiteurs dans une ambiance conviviale et festive.

JEUDI 21 MAI 2026 Soirée Découverte

5€/ pers.

Sous chapiteau repas

Découverte du territoire de la Transhumance : conférence de 45 minutes par un éleveur transhumant

Dégustation de produit locaux : viande Label Rouge Bœuf Fermier Aubrac et le fromage AOP Laguiole

Entracte et soupe au fromage (+10€)

Spectacle et cours de danses traditionnelles par Lo Bourreïo d’Olt

Bal populaire

Possibilité pour les participants de manger une soupe au fromage (10€) au bar du chapiteau repas. Réservation recommandée

Paiement possible sur place en chèque ou espèces. 5 .

Hameau d’Aubrac Saint-Chély-d’Aubrac 12470 Aveyron Occitanie +33 5 65 44 20 78 contact@transhumance-aubrac.fr

English :

The Aubrac transhumance festival celebrates the herds’ ascent to pasture. Decorated cows, music, markets and traditions enliven this springtime event, bringing farmers and visitors together in a friendly, festive atmosphere.

