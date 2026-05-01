Fête de la Veille de la Transhumance Saint-Chély-d’Aubrac
Fête de la Veille de la Transhumance Saint-Chély-d’Aubrac samedi 23 mai 2026.
Saint-Chély-d’Aubrac
Fête de la Veille de la Transhumance
Mairie Saint-Chély-d’Aubrac Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Venez retrouver l’ambiance des préparatifs de la Transhumance.
Animations toute la journée
9h à 17h
– Marché de producteurs dans le village
– Jeu estimation du poids du taureau Rouergat (Star du Salon de l’Agriculture 2024 !)
– Exposition et diffusion de films sur l’Aubrac et ses traditions locales
– Musiques et danses traditionnelles
– Exposition et défilé de tracteurs anciens
– Restauration sur place et buvette du comité d’animation
A partir de 9h30 Passage et présentation d’un troupeau de vaches Aubrac (famille BROUZES à Lestrade)
A partir de 14h Animation radio TOTEM
15h Brise-pied géant (danse traditionnelle)
16h30 Election de Miss et Mister transhumance et pesée du taureau
Dès 20h Bal traditionnel avec l’orchestre de Thierry BONNEFOUS. Suivi d’un bal disco.
Restauration sur place avec jambon de pays ; choux farci, pommes de terre et carottes sautées ; fromage ; tarte aux fruits . Rendez-vous à la salle des fêtes de Saint-Chély d’Aubrac. (participation de 20€/pers.). Réservation conseillée par SMS uniquement au 06-56-70-87-08 ou 06-73-72-57-90. .
Mairie Saint-Chély-d’Aubrac 12470 Aveyron Occitanie +33 6 56 70 87 08 animationsaintchelydaubrac@gmail.com
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English :
Come and find the atmosphere of the preparations for the Transhumance.
L’événement Fête de la Veille de la Transhumance Saint-Chély-d’Aubrac a été mis à jour le 2026-04-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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