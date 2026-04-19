Saint-Chély-d’Aubrac

Rencontre Cartographie de l’Aubrac au travers des âges chemin Lyon-Toulouse par la voie romaine et les drailles

village d’Aubrac Saint-Chély-d’Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

RENCONTRE Avant Google Maps et l’IGN, comment s’orientait-on ?

Avec Henry Blachas, Cartographe

Avec Henry Blachas, Cartographe

Vous ne pouvez plus faire un pas sans votre GPS ? Vous paniquez dès que votre batterie affiche 1% en pleine randonnée ? Venez découvrir une époque où l’instinct, le ciel et des outils de mesure ancestraux étaient les seuls guides des voyageurs.

Le temps d’un après-midi, Henry Blachas nous replonge dans l’histoire de la cartographie. Il nous dévoilera les secrets des premiers bâtisseurs et des bergers qui parcouraient nos paysages bien avant l’invention des satellites. Au programme

Voyage dans le temps Comprendre l’évolution des cartes, des tracés romains aux premières levées topographiques.

Lecture de paysage Apprendre à décrypter le relief et les indices naturels sur le terrain.

Démonstration Manipulation d’instruments anciens (boussoles, sextants et outils de mesure). Infos Pratiques

Date 14 août 2026

Heure À partir de 15h

Gratuit sans réservation .

village d’Aubrac Saint-Chély-d’Aubrac 12470 Aveyron Occitanie +33 5 65 44 67 90 maisondelaubrac@orange.fr

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English :

RENCONTRE: Before Google Maps and IGN, how did we find our way?

With Henry Blachas, Cartographer

L’événement Rencontre Cartographie de l’Aubrac au travers des âges chemin Lyon-Toulouse par la voie romaine et les drailles Saint-Chély-d’Aubrac a été mis à jour le 2026-04-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)