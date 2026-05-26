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Fêtes musicales de l’Aubrac à la Grange de Bonnefon Grange de Bonnefon Saint-Chély-d’Aubrac

Fêtes musicales de l’Aubrac à la Grange de Bonnefon Grange de Bonnefon Saint-Chély-d’Aubrac

Fêtes musicales de l’Aubrac à la Grange de Bonnefon Grange de Bonnefon Saint-Chély-d’Aubrac vendredi 7 août 2026.

Lieu : Grange de Bonnefon

Adresse : Bonnefon

Ville : 12470 Saint-Chély-d'Aubrac

Département : Aveyron

Début : vendredi 7 août 2026

Fin : vendredi 7 août 2026

Tarif : 15 Tarif de base plein tarif Tarif réduit

Saint-Chély-d’Aubrac

Fêtes musicales de l’Aubrac à la Grange de Bonnefon

Grange de Bonnefon Bonnefon Saint-Chély-d’Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-07
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Pour la 11e saison des Fêtes musicales de l’Aubrac, dont le thème est Musique en mouvement , venez assister au double concert La tour prends garde à la grange de Bonnefon (Saint-Chély-d’Aubrac).
LA TOUR PRENDS GARDE double concert
Salle du bas :
La taverne du Flamenco (musique improvisée et dansée) 

Salle du haut : Au Cinéma
Saint-Saëns l’Assassinat du Duc de Guise
Fernand le Borne L’Empreinte ou la main rouge

Interprété ar Dani BARBA, Cristo CORTES, Anne LE BOZEC, Sharon SULTAN

Billetterie en ligne Fêtes musicales de l’Aubrac 2026 15  .

Grange de Bonnefon Bonnefon Saint-Chély-d’Aubrac 12470 Aveyron Occitanie   fetesmusicalesaubrac@gmail.com

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English :

For the 11th season of the Fêtes musicales de l’Aubrac, whose theme is Musique en mouvement , come and enjoy the double concert La tour prends garde at the Grange de Bonnefon (Saint-Chély-d’Aubrac).

L’événement Fêtes musicales de l’Aubrac à la Grange de Bonnefon Saint-Chély-d’Aubrac a été mis à jour le 2026-05-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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