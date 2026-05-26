Fêtes musicales de l’Aubrac à la Grange de Bonnefon Grange de Bonnefon Saint-Chély-d’Aubrac

Saint-Chély-d’Aubrac

Fêtes musicales de l’Aubrac à la Grange de Bonnefon

Grange de Bonnefon Bonnefon Saint-Chély-d’Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-07

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Pour la 11e saison des Fêtes musicales de l’Aubrac, dont le thème est Musique en mouvement , venez assister au double concert La tour prends garde à la grange de Bonnefon (Saint-Chély-d’Aubrac).

LA TOUR PRENDS GARDE double concert

Salle du bas :

La taverne du Flamenco (musique improvisée et dansée)

Salle du haut : Au Cinéma

Saint-Saëns l’Assassinat du Duc de Guise

Fernand le Borne L’Empreinte ou la main rouge

Interprété ar Dani BARBA, Cristo CORTES, Anne LE BOZEC, Sharon SULTAN

Billetterie en ligne Fêtes musicales de l’Aubrac 2026 15 .

Grange de Bonnefon Bonnefon Saint-Chély-d’Aubrac 12470 Aveyron Occitanie fetesmusicalesaubrac@gmail.com

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English :

For the 11th season of the Fêtes musicales de l’Aubrac, whose theme is Musique en mouvement , come and enjoy the double concert La tour prends garde at the Grange de Bonnefon (Saint-Chély-d’Aubrac).

L’événement Fêtes musicales de l’Aubrac à la Grange de Bonnefon Saint-Chély-d’Aubrac a été mis à jour le 2026-05-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)