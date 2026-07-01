Visite historique du village d’Aubrac, Jardin botanique de l’Aubrac, Saint-Chély-d’Aubrac

Informations pratiques

Visite historique du village d’Aubrac Dimanche 20 septembre, 15h00 Jardin botanique de l’Aubrac Aveyron

Tarifs : 5€ pour les plus de 15 ans / 3€ pour les 6 à 15 ans / gratuit pour les moins de 6 ans et les adhérents de l’association. Le nombre de place est limité à 20 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Village d’histoire, halte incontournable sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, ancien monastère-hôpital : autant de termes qui définissent le village d’Aubrac.

Cette visite propose un retour dans le passé, à la découverte des temps forts qui ont marqué ce lieu essentiel dans l’histoire de la commune et du territoire.

Au départ du Jardin botanique de l’Aubrac, les visiteurs partiront à la rencontre de l’église, de la tour, de la Domerie et des vestiges du monastère-hôpital.

À l’issue de la visite, une frise illustrée retraçant l’histoire du village d’Aubrac sera remise aux participants.

Jardin botanique de l’Aubrac 24 Chemin du presbytère 12470 Saint-Chély d’Aubrac Saint-Chély-d’Aubrac 12470 Aveyron Occitanie 0786569250 https://www.aubrac-jardin.org/ [{« type »: « email », « value »: « aniamtion@aubrac-jardin.org »}] Créé en 1988 à l’initiative de Francis Nouyrigat, le Jardin botanique de l’Aubrac s’inscrivait à l’origine dans le site historique de la Domerie d’Aubrac, ancien hôpital monastique situé sur la voie de pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. En 2011, il est réaménagé au pied de la Maison de l’Aubrac afin de faciliter son accès et de mieux valoriser les milieux naturels qu’il présente.

Depuis 2024, le jardin est intégré au réseau des Espaces naturels sensibles de l’Aveyron et constitue un lieu d’accueil, de découverte et d’animation dédié à la Grande prairie d’Aubrac. Géré par une association agréée pour la protection de l’environnement, il a pour vocation de faire connaître au plus grand nombre la richesse exceptionnelle de la flore aubracoise tout en sensibilisant à la préservation de ce patrimoine naturel.

Au fil de ses allées, les visiteurs découvrent plus de 500 espèces végétales, dont une trentaine protégées. Les différents espaces reconstituent les grands milieux naturels caractéristiques du plateau de l’Aubrac : rocaille illustrant la géologie locale, pâturages, sous-bois, zones humides et tourbière. Une promenade à la fois botanique, paysagère et pédagogique, qui met en lumière les liens étroits entre nature, histoire et identité de ce territoire d’exception. Présence de parking, accessible aux personnes en situation de handicap.

Village d’hstoire, halte incontournable du chemin de St Jacques de Compostelle, Monastère hôpital, tous ces termes définissent le village d’Aubrac. La visite a pour objectif un retour dans le passé à…

©Sabrina Zede