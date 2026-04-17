Exposition photos D’ombres et de lumières de APRAN Saint-Chély-d’Aubrac
Exposition photos D’ombres et de lumières de APRAN Saint-Chély-d’Aubrac lundi 14 septembre 2026.
Saint-Chély-d’Aubrac
Exposition photos D’ombres et de lumières de APRAN
village d’Aubrac Saint-Chély-d’Aubrac Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-14
fin : 2026-11-11
Date(s) :
2026-09-14
Exposition photo à la Maison de l’Aubrac.
D’ombres et de lumières
D’ombres et de lumières
Mardi 14 septembre au mercredi 11 novembre
Association Photos Rhône Alpes Nature
Photographie
Quand nous étions jeunes (photographes), on nous conseillait souvent (trop !) de positionner le soleil dans le dos afin d’avoir le sujet bien éclairé. Cela faisait parti des règles incontournables à ne pas déroger, faute de quoi nous étions voués à la disgrâce ou pire, aux gémonies.
Ne craignant plus les supplices de la Rome antique, les photographes de l’APRAN ont bien vieilli et nous faisons maintenant fi de ces carcans archaïques et contraignants.
Photographier face au soleil afin de mettre en valeur le sujet par contre-jour a été le thème de notre dernier projet photographique permettant de vous présenter notre nouvelle exposition D’ombres et de lumière . .
village d’Aubrac Saint-Chély-d’Aubrac 12470 Aveyron Occitanie +33 5 65 44 67 90 maisondelaubrac@orange.fr
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English :
Photo exhibition at the Maison de l’Aubrac.
L’événement Exposition photos D’ombres et de lumières de APRAN Saint-Chély-d’Aubrac a été mis à jour le 2026-04-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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