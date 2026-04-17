Saint-Chély-d’Aubrac

Exposition photos D’ombres et de lumières de APRAN

village d’Aubrac Saint-Chély-d’Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-14

fin : 2026-11-11

Date(s) :

2026-09-14

Exposition photo à la Maison de l’Aubrac.

D’ombres et de lumières

D’ombres et de lumières

Mardi 14 septembre au mercredi 11 novembre



Association Photos Rhône Alpes Nature

Photographie



​Quand nous étions jeunes (photographes), on nous conseillait souvent (trop !) de positionner le soleil dans le dos afin d’avoir le sujet bien éclairé. Cela faisait parti des règles incontournables à ne pas déroger, faute de quoi nous étions voués à la disgrâce ou pire, aux gémonies.

Ne craignant plus les supplices de la Rome antique, les photographes de l’APRAN ont bien vieilli et nous faisons maintenant fi de ces carcans archaïques et contraignants.

Photographier face au soleil afin de mettre en valeur le sujet par contre-jour a été le thème de notre dernier projet photographique permettant de vous présenter notre nouvelle exposition D’ombres et de lumière . .

village d’Aubrac Saint-Chély-d’Aubrac 12470 Aveyron Occitanie +33 5 65 44 67 90 maisondelaubrac@orange.fr

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English :

Photo exhibition at the Maison de l’Aubrac.

L’événement Exposition photos D’ombres et de lumières de APRAN Saint-Chély-d’Aubrac a été mis à jour le 2026-04-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)