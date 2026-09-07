Visite guidée du village de Toulx-Sainte-Croix, Église Saint-Martial, Toulx-Sainte-Croix

Informations pratiques

Visite guidée du village de Toulx-Sainte-Croix 19 et 20 septembre Église Saint-Martial Creuse

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Partez à la découverte du village lors d’une visite guidée. Vous explorerez son église coupée en deux, sa nécropole, ses vestiges gallo-romains et sa tour d’orientation.

Église Saint-Martial Toulx-Sainte-Croix, 23600 Toulx-Sainte-Croix, France Toulx-Sainte-Croix 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine Dans sa construction primitive, l’église paraît dater de la fin du XIe siècle. Elle est entièrement en granit du pays et comprenait une nef de quatre travées avec bas-côtés, deux transepts avec absidiole, un choeur circulaire entouré d’un déambulatoire. En avant de la nef se trouvait le clocher dont le rez-de-chaussée formait porche, et dont la partie basse conserve, encastrés, des fragments gallo-romains dont un bas-relief dit « Mercure de Toulx ». Le clocher primitif est détruit jusqu’à la voûte du porche, les trois premières travées de la nef sont dérasées jusqu’aux fondations, les transepts primitifs n’existent plus et le mur du déambulatoire du choeur a été éventré. La plupart des mutilations subies par l’édifice remontent aux guerres de Religion. Au XVIe siècle, construction des contreforts pour consolider l’édifice, fermeture par un mur de la travée restante de la nef et élévation, sur les bases de l’ancien clocher, d’un étage qui permit la réinstallation des cloches. Décor peint du XIXe siècle.

Visite guidée ,découverte du village ,de son Eglise coupée en deux ,de sa nécropole ,vestiges gallo-romains et tour d’orientation.

©Catherine Roger