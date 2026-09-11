Visite guidée du village et du château de Ségur-le-Château, Ségur-le-Château, Ségur-le-Château

Informations pratiques

Visite guidée du village et du château de Ségur-le-Château 19 et 20 septembre Ségur-le-Château Corrèze

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez l’histoire et le patrimoine de cette cité médiévale, classée parmi « Les Plus Beaux Villages de France » et labellisée « Pays d’art et d’histoire Vézère Ardoise ».

Au fil de la visite, admirez les demeures remarquables des XVe et XVIe siècles, le petit patrimoine bâti ainsi que le castrum de Ségur.

Départ devant le Bureau d’information touristique, place du Champ-de-Foire.

Ségur-le-Château Place du Champ de Foire, 19230 Ségur-le-Château Ségur-le-Château 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 73 39 92 http://www.tourisme-saint-yrieix.com [{« type »: « phone », « value »: « 05 55 73 39 92 »}] D18 de Saint-Yrieix-la-Perche. D7 de Pompadour. Parking sur la place du Champ de Foire.

Découvrez l’histoire et le patrimoine de la cité médiévale, classée parmi « Les Plus Beaux Villages de France » et labellisée « Pays d’art et d’histoire Vézère Ardoise ». Profitez des demeures datant…

©Oti Pays de Saint-Yrieix