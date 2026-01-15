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Visite guidée du village martyr Point d’accueil sur le parking Oradour-sur-Glane

jeudi 15 janvier 2026 · Point d'accueil sur le parking · Oradour-sur-Glane

Visite guidée du village martyr Point d’accueil sur le parking Oradour-sur-Glane

Informations pratiques

Début
jeudi 15 janvier 2026
Fin
vendredi 3 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Point d'accueil sur le parking
Adresse
L'Auze
Ville
87520 Oradour-sur-Glane
Département
Haute-Vienne
Tarif
7 7 7 Tarif de base plein tarif

Oradour-sur-Glane

Visite guidée du village martyr

Point d’accueil sur le parking L’Auze Oradour-sur-Glane Haute-Vienne

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-15 14:30:00
fin : 2026-12-13

Date(s) :
2026-01-15 2026-07-04 2026-08-31

Plongez au cœur de l’histoire en découvrant le village martyr d’Oradour-sur-Glane, un lieu unique chargé d’émotion et de mémoire. Chaque jour, laissez-vous guider par un passionné qui vous fera revivre, avec sensibilité et respect, l’histoire bouleversante de ce village figé dans le temps. Entre témoignages poignants et ambiance silencieuse, cette visite vous invite à un véritable voyage dans le passé, pour mieux comprendre et se souvenir.
Pensez à réserver votre place par téléphone et de vous présenter 30 min avant le départ ce qui assurera votre réservation.
Une expérience humaine et authentique, à vivre en toute simplicité, au cœur d’un patrimoine d’exception qui continue de nous émouvoir et de nous interroger.
Tarifs et renseignements sur le site du Centre de la Mémoire.
Durant la période estivale plusieurs créneaux.   .

Point d’accueil sur le parking L’Auze Oradour-sur-Glane 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 43 04 30 

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English : Visite guidée du village martyr

L’événement Visite guidée du village martyr Oradour-sur-Glane a été mis à jour le 2026-07-02 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin

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