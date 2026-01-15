Visite guidée du village martyr Point d’accueil sur le parking Oradour-sur-Glane
jeudi 15 janvier 2026 · Point d'accueil sur le parking · Oradour-sur-Glane
Informations pratiques
Oradour-sur-Glane
Visite guidée du village martyr
Point d’accueil sur le parking L’Auze Oradour-sur-Glane Haute-Vienne
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-15 14:30:00
fin : 2026-12-13
Date(s) :
2026-01-15 2026-07-04 2026-08-31
Plongez au cœur de l’histoire en découvrant le village martyr d’Oradour-sur-Glane, un lieu unique chargé d’émotion et de mémoire. Chaque jour, laissez-vous guider par un passionné qui vous fera revivre, avec sensibilité et respect, l’histoire bouleversante de ce village figé dans le temps. Entre témoignages poignants et ambiance silencieuse, cette visite vous invite à un véritable voyage dans le passé, pour mieux comprendre et se souvenir.
Pensez à réserver votre place par téléphone et de vous présenter 30 min avant le départ ce qui assurera votre réservation.
Une expérience humaine et authentique, à vivre en toute simplicité, au cœur d’un patrimoine d’exception qui continue de nous émouvoir et de nous interroger.
Tarifs et renseignements sur le site du Centre de la Mémoire.
Durant la période estivale plusieurs créneaux. .
Point d’accueil sur le parking L’Auze Oradour-sur-Glane 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 43 04 30
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English : Visite guidée du village martyr
L’événement Visite guidée du village martyr Oradour-sur-Glane a été mis à jour le 2026-07-02 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin
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