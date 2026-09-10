Visite guidée du Village Musée, Village Musée du Der, Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement

Informations pratiques

Visite guidée du Village Musée 19 et 20 septembre Village Musée du Der Marne

Adulte 6.50€ ; 10-16ans 4.50€ ; -10ans gratuit; PMR 5.50€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Venez découvrir un film de 14 min présentant la naissance d’un lac grâce à des reportages d’époque.

Une visite avec le guide du Village Musée est également possible.

Village Musée du Der 51290 sainte marie du lac Nuisement Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement 51290 Marne Grand Est 03 26 41 01 02 https://www.villagemuseeduder.com/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100080463853739 [{« type »: « phone », « value »: « 0326410102 »}] Revivez le Bocage d’Autrefois et l histoire d’un Lac et de ses 3 villages disparus Parking sur place , aménagements PMR

Venez découvrir un film de 14 min présentant la naissance d’un lac grâce à des reportages d’époque.

©Nathalie Metrot