Visite guidée d’un des derniers marais tourbeux de Champagne crayeuse, Château de Saint-Parres, Saint-Parres-aux-Tertres

Informations pratiques

Visite guidée d’un des derniers marais tourbeux de Champagne crayeuse Dimanche 20 septembre, 09h30 Château de Saint-Parres Aube

15 personnes par sortie, prévoir bottes et vêtements adaptés pour une sortie nature.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Avec une guide du Conservatoire des Espaces Naturels de Champagne Ardenne, nous vous proposons trois sorties d’une heure et demie (9h30 – 11h00 et 13h30) pour découvrir le marais de Villechétif, un des derniers marais tourbeux de Champagne Crayeuse. Situé en zone Natura 2000, cet espace abrite une faune et une végétation spécifiques qui vous sera présenté par une professionnelle de l’environnement.

Château de Saint-Parres Allée du château, 10410 Saint-Parres-aux-Tertres Saint-Parres-aux-Tertres 10410 Aube Grand Est 06 08 31 83 68 [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 72 12 30 »}, {« type »: « email », « value »: « depascale.nathalie@saintparresauxtertres.fr »}] Le domaine de Saint-Parres-aux-Tertres est un ensemble de bâtiments du XVIIIe siècle dans un parc aménagé au XIXe siècle. Il est accessible, depuis le village, par une grande allée de 80 marronniers et comprenant : une maison de maître, une ferme avec cour, une grange, un bâtiment avec four à pain et un pigeonnier. Cette dernière dépendance est transformée en 1900 en habitation secondaire.

Avec une guide du Conservatoire des Espaces Naturels de Champagne Ardenne, nous vous proposons trois sorties d’une heure et demie (9h30 – 11h00 et 13h30) pour découvrir le marais de Villechétif, un…

Philippe Leclercq