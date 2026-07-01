Explorez le marais de Villechétif, Château de Saint-Parres, Saint-Parres-aux-Tertres
dimanche 20 septembre 2026 · Château de Saint-Parres · Saint-Parres-aux-Tertres
Informations pratiques
Explorez le marais de Villechétif Dimanche 20 septembre, 09h30, 11h00, 13h30 Château de Saint-Parres Aube
Limitées à 15 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00
Découvrez l’un des derniers marais tourbeux de Champagne crayeuse.
La visite est assurée par le conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne.
Rendez-vous devant le Château de Saint-Parres pour le départ de la visite.
Château de Saint-Parres Allée du château, 10410 Saint-Parres-aux-Tertres Saint-Parres-aux-Tertres 10410 Aube Grand Est 06 08 31 83 68 [{« type »: « phone », « value »: « 0325721230 »}, {« type »: « email », « value »: « commune.de.st.parres.aux.tertres@wanadoo.fr »}] Le domaine de Saint-Parres-aux-Tertres est un ensemble de bâtiments du XVIIIe siècle dans un parc aménagé au XIXe siècle. Il est accessible, depuis le village, par une grande allée de 80 marronniers et comprenant : une maison de maître, une ferme avec cour, une grange, un bâtiment avec four à pain et un pigeonnier. Cette dernière dépendance est transformée en 1900 en habitation secondaire.
Découvrez l’un des derniers marais tourbeux de Champagne crayeuse.
© Conservatoire d’espaces naturels
À voir aussi à Saint-Parres-aux-Tertres (Aube)
- Découvrez l’histoire de la tuilerie et de son fondateur, Louis Brisson, Chapelle de la Tuilerie, Saint-Parres-aux-Tertres 20 septembre 2026
- Découvrez le musée des sarcophages, Musée des sarcophages, Saint-Parres-aux-Tertres 20 septembre 2026
- Apprenez en plus sur l’histoire de saint Patroclus, Église Saint-Parres, Saint-Parres-aux-Tertres 20 septembre 2026
- Venez découvrir une église de style champenois flamboyant, Église Saint-Parres, Saint-Parres-aux-Tertres 20 septembre 2026
- Découvrez la nécropole et son chantier de fouille, Musée des sarcophages, Saint-Parres-aux-Tertres 20 septembre 2026