Explorez le marais de Villechétif, Château de Saint-Parres, Saint-Parres-aux-Tertres

Informations pratiques

Explorez le marais de Villechétif Dimanche 20 septembre, 09h30, 11h00, 13h30 Château de Saint-Parres Aube

Limitées à 15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Découvrez l’un des derniers marais tourbeux de Champagne crayeuse.

La visite est assurée par le conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne.

Rendez-vous devant le Château de Saint-Parres pour le départ de la visite.

Château de Saint-Parres Allée du château, 10410 Saint-Parres-aux-Tertres Saint-Parres-aux-Tertres 10410 Aube Grand Est 06 08 31 83 68 [{« type »: « phone », « value »: « 0325721230 »}, {« type »: « email », « value »: « commune.de.st.parres.aux.tertres@wanadoo.fr »}] Le domaine de Saint-Parres-aux-Tertres est un ensemble de bâtiments du XVIIIe siècle dans un parc aménagé au XIXe siècle. Il est accessible, depuis le village, par une grande allée de 80 marronniers et comprenant : une maison de maître, une ferme avec cour, une grange, un bâtiment avec four à pain et un pigeonnier. Cette dernière dépendance est transformée en 1900 en habitation secondaire.

Découvrez l’un des derniers marais tourbeux de Champagne crayeuse.

© Conservatoire d’espaces naturels