Découvrez l’histoire de la tuilerie et de son fondateur, Louis Brisson, Chapelle de la Tuilerie, Saint-Parres-aux-Tertres

Informations pratiques

Découvrez l’histoire de la tuilerie et de son fondateur, Louis Brisson Dimanche 20 septembre, 14h00 Chapelle de la Tuilerie Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir le domaine de la Tuilerie entièrement réaménagé, ainsi que la Chapelle et sa crypte.

Chapelle de la Tuilerie 8 rue Jean Jaurès, 10410 Saint-Parres-aux-Tertres Saint-Parres-aux-Tertres 10410 Aube Grand Est 07 69 24 67 79 La tuilerie a été construite en 1827 sur d’anciens fours à chaux. La chapelle a été édifiée en 1894 sur l’un des bâtiments de la tuilerie, avec un accès à une petite crypte contenant une mise au tombeau réalisée par l’école de Sainterie à Vandœuvre.

Les fours sont aujourd’hui restaurés, et les sœurs oblates vivent encore dans les lieux.

Venez découvrir le domaine de la Tuilerie entièrement réaménagé, ainsi que la Chapelle et sa crypte.

© Ville de Saint Parres aux Tertres