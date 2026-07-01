Apprenez en plus sur l’histoire de saint Patroclus, Église Saint-Parres, Saint-Parres-aux-Tertres

Informations pratiques

Apprenez en plus sur l’histoire de saint Patroclus Dimanche 20 septembre, 14h00 Église Saint-Parres Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Lors d’une visite guidée, vous pourrez découvrir l’histoire de saint Parres, ainsi que l’histoire des vitraux et de la statuaire de l’église.

Église Saint-Parres Rue Pierre Brossolette, 10410 Saint-Parres-aux-Tertres Saint-Parres-aux-Tertres 10410 Aube Grand Est 07 69 51 37 79 06 63 99 81 45 L’église dédiée à saint Patrocle (saint Parres) date du XVIᵉ siècle et est classée au titre des Monuments historiques. Endommagée en 1939, elle a été restaurée dans les années 1960. Elle abrite un important ensemble statuaire également classé, notamment une Vierge à l’Enfant du XVIᵉ siècle en chêne, ainsi que des verrières du même siècle. Des fouilles archéologiques menées à proximité ont révélé une nécropole paléochrétienne. Aujourd’hui, le musée des sarcophages, qui expose certaines de ces tombes, se trouve à côté de l’église.

Lors de cette visite guidée, vous pourrez découvrir l’histoire de Saint-Parres ainsi que l’histoire des vitraux et de la statuaire de l’église.

© Philippe Leclercq