Venez découvrir une église de style champenois flamboyant, Église Saint-Parres, Saint-Parres-aux-Tertres

Informations pratiques

Venez découvrir une église de style champenois flamboyant Dimanche 20 septembre, 14h00 Église Saint-Parres Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir une église du XVIe siècle dans un style champenois flamboyant, classée au titre des monuments historiques. Elle possède une statuaire et des vitraux du XVIe siècle.

Église Saint-Parres Rue Pierre Brossolette, 10410 Saint-Parres-aux-Tertres Saint-Parres-aux-Tertres 10410 Aube Grand Est 07 69 51 37 79 06 63 99 81 45 L’église dédiée à saint Patrocle (saint Parres) date du XVIᵉ siècle et est classée au titre des Monuments historiques. Endommagée en 1939, elle a été restaurée dans les années 1960. Elle abrite un important ensemble statuaire également classé, notamment une Vierge à l’Enfant du XVIᵉ siècle en chêne, ainsi que des verrières du même siècle. Des fouilles archéologiques menées à proximité ont révélé une nécropole paléochrétienne. Aujourd’hui, le musée des sarcophages, qui expose certaines de ces tombes, se trouve à côté de l’église.

Venez découvrir cette église du XVIe siècle dans un style Champenois flamboyant, classée au titre des monuments historiques. Elle possède une statuaire et des vitraux du XVIe siècle.

© Philippe LECLERCQ